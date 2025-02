După ce s-a retras din televiziune, de la emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii”, Gabriela Cristea se ocupă în primul rând de familia ei, de soțul Tavi Clonda și de cele două fetițe ale lor, dar și de una dintre afacerile pe care le are. „Fărâma” e cofetăria Gabrielei Cristea din București, care curând va fi în mai multe locații.

Recent, Gabriela Cristea a testat prăjiturile ei în cofetărie și a lăudat mai ales prăjitura Albă ca Zăpada. Îmbrăcată într-o rochie dreaptă, legată în talie cu un cordon, cu părul prins în coc, vedeta apare într-un clip postat pe Facebook în care explică: „Știu că o să fie unii care o să aibă comentarii răutăcioase, dar…Dacă ar gusta din prăjitura Albă ca Zăpada sau ar încerca amandinele sau tartele noastre, nimeni nu ar mai putea să comenteze.

Și despre macarons pot să vă spun doar atât: ieri a venit un domn și a cumpărat toate prăjiturile macarons pe care le aveam în cofetăria din Mihalache… Și nu au fost puține. Vă așteptăm și pe voi în cofetăriile din București”.

Fanii au reacționat imediat la apariția Gabrielei Cristea. Unii s-au legat de silueta ei. „Ești super frumoasă! Te urmăresc, de fapt, urmăresc întreaga familie, sunteți minunați! Pentru sănătatea ta, cred că ar trebui un regim alimentar, știu că gătești mult și foarte bine, mai știu că e greu să te abții făcând atâtea bunătăți, îmi lasă și mie gura apă, dar de la o vârstă trebuie să avem puțin grijă de sănătatea noastră. Dacă analizele sunt OK, e în regulă, ești o frumoasă oricum, dar dacă nu, trebuie luate măsuri. Nu vreau să sune a comentariu răutăcios, eu te ador oricum, dar am simțit să punctez sănătatea. 😘😘”, a comentat cineva.

Alt fan a fost de altă părere: „Eu cred că este însărcinată”. „E gravidă! Nu cred că se lasă așa fără să facă ceva!”, a opinat altcineva.

„Ce bine semeni cu Draga Olteanu Matei…doar accentul îți lipsește 🙂”, „Dar cred că de când nu mai lucrezi te-ai cam împlinit, nu zic îngrășat, că înțelegi tu!”, „La tine toate sunt favorite. Ce femeie frumoasă ai fost, am mai spus asta. Te-a orbit mâncarea și mai ales dulciurile. Ai o familie frumoasă, două fetițe superbe, măcar pentru fericirea lor oprește-te din a mai mânca atâtea dulciuri. Fericirea nu înseamnă zahăr, fericirea înseamnă să nu mănânci zahăr!!!”, au fost alte comentarii la apariția Gabrielei Cristea.

De ce Gabriela Cristea a demisionat de la Antena Stars

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul «Mireasa, capriciile iubirii».

Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cât au nevoie și mai ales cât îmi doresc. La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng, pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a declarat Gabriela Cristea.

Și a continuat: „Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare”.



