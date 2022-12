Concurentul a fost puțin dezamăgită când a aflat că nu el este cel care va pleca acasă cu marele premiu de 30.000 de euro. Florica Baboi din echipa lui Sorin Bontea este marea câștigătoare de la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Adrian Stroe a felicitat-o pe colega sa, deși și-ar fi dorit ca el să câștige.

„Bravo, măi fetiță. A muncit fata asta la toate battle-uri. Eu spun din ce am auzit de la colegii ei. Întotdeauna spuneau că aleargă, s-a văzut că a muncit.

S-a văzut rezultatul, a avut foaia în mână, meniul, până la urmă deciziile au fost ale ei. Chefii nu au mai stat cu noi.

A meritat, înseamnă că a fost mai bună. Mă roade un pic, dar asta e. Trecem peste. Nu am meritat, nu am fost eu azi. Am omis ceva, nu știu”, a spus Adrian Stroe de la „Chefi la cuțite”, notează a1.ro.

Cine este Adrian Stroe de la „Chefi la cuțite”

În preselecții, bucătarul vâlcean i-a fermecat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, ultimul fiind cel care i-a oferit cuțitul de aur, care i-a garantat un loc în faza finală a concursului.

„Desertul din preselecții a avut o semnificație deosebită pentru mine, farfuria reflectând atât momentele grele, cât și reușitele ultimului an. Chiar dacă în preselecții am venit cu un desert, preparatul meu preferat este Tournedos Rossini (n.r. – un fel de mâncare francez de friptură, numit după compozitorul Gioachino Rossini, din secolul al XIX-lea). Pot spune că îmi face o plăcere deosebită atât să îl prepar, cât să îl și servesc”, spune acesta.

Dar până să ajungă în fața reflectoarelor, povestea lui Adrian Stroe a început în Râmnicu Vâlcea, acolo unde s-a născut „într-o familie modestă”.

Adrian a intrat pentru prima oară într-o bucătărie serioasă la 18 ani: „Pasiunea pentru gătit mi-am descoperit-o după terminarea liceului, când am primit oportunitatea de a lucra la Poarta Schei 4, un restaurant select din centrul Brașovului”.

