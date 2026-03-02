Episodul din 1 martie 2026 al emisiunii „Survivor România” a fost unul încărcat de tensiune și emoție, după ce duelul de eliminare dintre doi membri ai tribului Războinicilor s-a transformat într-un moment dramatic. Nicu și Adrian Kaan au intrat față în față în proba decisivă, însă competiția a fost oprită după ce Nicu s-a accidentat serios chiar în timpul traseului.

Cei doi concurenți au ajuns la duel în urma votului colectiv și al celui oferit de posesorul colanului de imunitate. Confruntarea a fost extrem de echilibrată: Nicu a câștigat primul punct, iar Kaan a egalat la a doua intrare pe teren, trimițând lupta în runda decisivă.

Totul s-a schimbat însă la a treia cursă, când Nicu a sărit peste un obstacol și a aterizat greșit, suferind o lovitură puternică la genunchi. Durerea a fost atât de intensă încât concurentul a căzut la pământ urlând, iar colegii de trib au alergat imediat să îl ajute. Proba a fost suspendată pe loc, imaginile fiind de-a dreptul șocante.

Bella Santiago, în lacrimi după ce a văzut accidentarea lui Nicu la Survivor

În tot acest timp, soția lui Nicu, artista Bella Santiago, urmărea scena de acasă, în fața televizorului. Emoțiile s-au transformat rapid în panică și suferință atunci când l-a văzut prăbușindu-se pe traseu, în chinuri. Cântăreața nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a izbucnit în plâns, neputincioasă că nu îi poate fi alături.

Momentul a fost filmat chiar de Bella Santiago, care a surprins reacția sa în timp real. Ulterior, artista a publicat imaginile pe rețelele sociale, alături de un mesaj emoționant dedicat soțului ei, stârnind un val de compasiune din partea fanilor.

„În seara aceasta, soțul meu s-a accidentat la Survivor, în timpul probei. Este dureros pentru mine să-l văd suferind astfel. Din competitivitatea lui, a tras prea tare și a greșit câteva mișcări, ceea ce a dus la această accidentare.

Tuturor oamenilor care vorbesc urât despre el, vă rog să ne respectați și pe noi, familia lui. Nu este o bucurie să vezi un om accidentat și să te bucuri pentru un show de televiziune. Lăsați răutatea și gândiți-vă cum ar fi dacă ar fi cineva din familia voastră. O seară frumoasă!”, a transmis Bella Santiago pe Instagram.

Episodul a demonstrat încă o dată cât de dură și imprevizibilă poate fi competiția „Survivor”, unde, într-o fracțiune de secundă, lupta pentru supraviețuire se poate transforma într-o situație medicală gravă, cu impact atât asupra concurenților, cât și asupra celor dragi de acasă.

