După o perioadă complicată din viața sa personală, marcată de despărțirea dificilă de Georgică Cornu, alături de care a avut o relație de 12 ani și de numeroasele dispute juridice, Marina Almășan iubește din nou. Prezentatoarea a confirmat public că trăiește o nouă poveste de dragoste, avându-l alături pe Sorin Mărcuș, un cunoscut om de afaceri, cel care i-a devenit partener de viață.

Georgică Cornu nu se bucură

În acest context, Georgică Cornu, fostul ei partener, s-a dat cu părerea despre noua ei relație. Georgică Cornu afirmă că nu simte nicio satisfacție în urma acestui nou capitol din viața Marinei Almășan și consideră că expunerea publică a relației ar putea afecta negativ evoluția acesteia.

Afaceristul susține că discreția ar fi esențială pentru stabilitatea unei povești de iubire și explică faptul că, în timpul relației lor, lucrurile au decurs în mod similar, finalul fiind despărțirea. „Să fie sănătoasă! Nu am niciun motiv să mă bucur. De ce trebuie să-și rezolve problemele în presă? Cred că distruge cel din nou început. Am văzut comentarii pe internet, eu sunt blocat de ea, are niște comentarii… Poate să-și refacă viața, dar să fie discretă. Ea nu a fost niciodată, așa a făcut și cu mine. Tot așa a început și cu mine”, a spus Georgică Cornu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Totodată, Georgică Cornu a declarat că și el ia în calcul posibilitatea de a începe o nouă relație, însă subliniază că nu intenționează să facă public acest aspect, considerând că viața personală nu ar trebui expusă în spațiul mediatic.

Afaceristul vrea să își refacă viața

Afaceristul a mai precizat că, din punctul său de vedere, persoanele care își trăiesc viața în mod echilibrat nu simt nevoia să își facă publice relațiile, menționând că această diferență de viziune a fost una dintre sursele tensiunilor din cuplul lor, Marina Almășan dorindu-și constant să apară în atenția publicului.

„Normal că mă gândesc să-mi refac viața, dar nu am treabă cu presa. De ce trebuie să spun eu presei dacă îmi refac eu viața? Oamenii normali nu fac așa. Motivul principal pentru care eu am mai întrerupt în trecut a fost chiar și treaba asta, că ea mereu apărea în presă. Nu e normal. Ce treabă are presa cu viața personală a fiecăruia”, a spus Georgică Cornu pentru Spynews.ro.

