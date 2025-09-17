Ella Vișan, una dintre cele mai controversate foste concurente de la Insula Iubirii 2025, a răspuns în sfârșit la întrebarea care i-a frământat pe mulți dintre telespectatori: cum a reacționat mama ei după ce a văzut imaginile intime dintre fiica sa și ispita Teo, difuzate la televizor.

Ella și Teo – relații intime insula iubirii 2025 (5)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

În cadrul emisiunii, Ella a intrat în show alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, însă aventura din Thailanda s-a încheiat cu o despărțire. Fosta concurentă s-a apropiat de ispita Teo, iar momentul intim dintre ei, petrecut la dream date, a stârnit numeroase comentarii.

Deși mulți s-ar fi așteptat la reproșuri sau la critici din partea familiei, Ella a mărturisit că mama ei a fost alături de ea și a ales să o susțină necondiționat. Mai mult, relația dintre cele două este una extrem de apropiată, iar experiența din cadrul emisiunii nu le-a afectat legătura.

„Nu mai eram acel om sobru și cu coloană vertebrală care mă știa ea. Nu e un lucru rău să bei, dar pentru mine a fost o rușine ca ea să mă vadă așa. Iar în cealaltă ipostază, de-asta sunt aici, că și ea a fost în ipostaza asta, deci nu. A fost la fel un moment pentru ea, nu greu să vadă că nu a văzut cine știe ce, adică nu a speriat-o palma (n.r. – a lui Teo), să ne înțelegem, dar pentru ea a fost șocul că am avut curajul să o fac la televizor. Ea știa că sunt un om foarte curajos și chiar și ea a spus: «Eu nu înțeleg, ție ți-a fost frică că te vede o țară întreagă și eu beată, dar de asta nu ți-a fost frică?» și i-am zis că nu, că de asta am fost super trează și super asumată și super conștientă”, a declarat Ella Vișan, potrivit antena1.ro.

Recomandări
Viața Ellei s-a schimbat radical după experiența de la Insula Iubirii, însă aceasta spune că a rămas cu lecții importante și cu un început nou, în care sprijinul mamei a contat mai mult ca oricând.

Ella de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit

După despărțirea de Andrei Lemnaru, Ella a recunoscut public că viața i-a scos în cale un nou partener. Cei doi sunt împreună încă de la finalul filmărilor pentru reality show, iar blondina a declarat că se simte mai fericită ca niciodată. Totuși, începutul relației nu a fost lipsit de dificultăți.

Ella a recunoscut că scenele de amor dintre ea și ispita Teo, difuzate la Insula Iubirii, l-au afectat pe actualul iubit. Cu toate acestea, bărbatul a ales să îi rămână alături și să o sprijine în momentele în care s-a simțit la pământ.

„Persoana care îmi este alături astăzi nu este prezentă foarte mult în social media, deoarece domeniul în care lucrează nu îi permite timp pentru asta, iar interacțiunile lui cu TikTok sunt extrem de rare. Câteodată mi-aș dori ca el să știe și să vadă ceea ce scriu, chiar dacă o fac foarte rar despre el, pentru că îi respect decizia de a rămâne în anonimat și prețuiesc intimitatea noastră ca relație.

Da, a fost vizibil afectat de imaginile mele cu Teo, iar eu sunt la rândul meu afectată, pentru că nu îmi expun viața personală și am ales să rămân discretă, tocmai pentru că sunt vulnerabilă și ușor de rănit. Totuși, mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi mulțumesc pentru momentele în care a fost acolo pentru mine, chiar și atunci când eu îmi doream să pun capăt tuturor acestor situații în moduri pe care nu doresc să le discut”, a declarat Ella Vișan, pe rețelele de socializare.

5 știri by Libertatea - Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express”
Cum va fi vremea în București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-18 septembrie 2025
Știri România 10:48
Cum va fi vremea în București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-18 septembrie 2025
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, miercuri și joi. Temperaturile scad accentuat
Știri România 10:36
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, miercuri și joi. Temperaturile scad accentuat
Bianca Drăgușanu a încălcat regula impusă de Gabi Bădălău. Ce a făcut recent și cum a apărut: „Despre fericire”
Stiri Mondene 11:10
Bianca Drăgușanu a încălcat regula impusă de Gabi Bădălău. Ce a făcut recent și cum a apărut: „Despre fericire”
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Analiză
Politică 16 sept.
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Politică 16 sept.
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
