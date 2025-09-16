Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV

Ella Vișan trăiește din nou emoțiile unei povești de dragoste. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a confirmat că este într-o relație și a mărturisit că, de câteva luni, are alături de ea un bărbat pe care îl consideră „adevărat”.

După despărțirea de Andrei Lemnaru, Ella a recunoscut public că viața i-a scos în cale un nou partener. Cei doi sunt împreună încă de la finalul filmărilor pentru reality show, iar bruneta a declarat că se simte mai fericită ca niciodată. Totuși, începutul relației nu a fost lipsit de dificultăți.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Noul iubit al Ellei a fost deranjat de scenele de amor de la Insula iubirii

Ella a recunoscut că scenele de amor dintre ea și ispita Teo, difuzate la Insula Iubirii, l-au afectat pe actualul iubit. Cu toate acestea, bărbatul a ales să îi rămână alături și să o sprijine în momentele în care s-a simțit la pământ.

„Persoana care îmi este alături astăzi nu este prezentă foarte mult în social media, deoarece domeniul în care lucrează nu îi permite timp pentru asta, iar interacțiunile lui cu TikTok sunt extrem de rare. Câteodată mi-aș dori ca el să știe și să vadă ceea ce scriu, chiar dacă o fac foarte rar despre el, pentru că îi respect decizia de a rămâne în anonimat și prețuiesc intimitatea noastră ca relație.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Da, a fost vizibil afectat de imaginile mele cu Teo, iar eu sunt la rândul meu afectată, pentru că nu îmi expun viața personală și am ales să rămân discretă, tocmai pentru că sunt vulnerabilă și ușor de rănit. Totuși, mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi mulțumesc pentru momentele în care a fost acolo pentru mine, chiar și atunci când eu îmi doream să pun capăt tuturor acestor situații în moduri pe care nu doresc să le discut”, a declarat Ella Vișan, pe rețelele de socializare.

Ella Vișan l-a cunoscut pe noul iubit după terminarea filmărilor la Insula iubirii

În prezent, fosta concurentă se declară împlinită și îndrăgostită, fiind convinsă că, de această dată, are alături omul potrivit.

„Este una dintre puținele persoane care a fost prezentă în situații delicate, atât după terminarea filmărilor, în acea perioadă de tranziție a vieții mele, cât și în timpul difuzării, când online-ul a instigat la foarte multă ură împotriva mea. A știut tot ce se întâmplă și a rămas conștient și echilibrat. Nu aș folosi cuvântul „copleșit”, pentru că este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului care nu rezolvă situații prin live-uri, interviuri sau declarații publice, ci prin felul lui demn și calm de a fi”, a mai declarat Ella Vișan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE