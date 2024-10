Liviu Vârciu și Anda Călin formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă, trăind o frumoasă poveste de dragoste de ani buni. Cu doi copii și o relație ce a trecut prin mai multe încercări, cei doi s-au căsătorit recent, consolidându-și legătura. Totuși, relația lor nu a fost lipsită de momente dificile, unul dintre acestea având loc în timpul filmărilor unui film recent, când Liviu Vârciu a fost nevoit să se sărute cu o altă femeie.

În cadrul emisiunii Xtra Night Show, Anda Călin a povestit cum a reacționat în fața acestei situații delicate. Deși a recunoscut că nu a fost un moment ușor pentru ea, bruneta a demonstrat maturitate și înțelegere.

„La început eram super geloasă, când mai avea scene de genul ăsta, dar în timp am învățat să înțeleg. (…) Cu timpul am învățat să înțeleg că este o chestie de actori, nimic altceva, și cumva trec mai ușor peste. Este și el stresat cât să încerce să nu exagereze”, a spus Anda, soția lui Liviu Vârciu, potrivit spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Imagini cu banii puși de un pacient pe biroul lui Nelu Tătaru, despre care procurorii susțin că sunt șpagă luată de fostul ministru al sănătății

Relația lor, deși pusă la încercare de-a lungul anilor, s-a dovedit a fi una solidă. Liviu Vârciu a declarat că o iubește enorm pe Anda și că este femeia visurilor lui, afirmând că nu a mai simțit o astfel de dragoste până acum. Deși au existat momente tensionate, cei doi au reușit să rămână împreună, iar relația lor devine tot mai puternică.

„Eu îmi iubesc soția foarte mult, adică o iubesc cum nu am iubit până acum. E femeia visurilor mele și de fiecare când ne certăm eu abia aștept împăcarea”, a spus Liviu Vârciu.

Cu toate că Liviu Vârciu este un bărbat atractiv și în trecut a fost mereu înconjurat de admiratoare, Anda a reușit să îi câștige inima și să-l facă să se așeze la casa lui. Acum, cei doi trăiesc o poveste de iubire solidă, în ciuda momentelor grele prin care au trecut.

Liviu Vârciu a înșelat-o pe Anda Călin

Liviu Vârciu a mărturisit că a înșelat-o pe Anda Călin. Prezentatorul TV a spus însă că în acea perioadă, când el s-a întâlnit cu altcineva, el și Anda Călin erau despărțiți și locuiau separat.

„Am înșelat-o o singură dată. Aveam 1 an de zile împreună. (…) Eram despărțiți. Ea stătea în altă parte, eu stăteam acasă și am avut un bufeu d-ăsta de nebunie.

Recomandări Un fost primar demis din funcție s-a retras în munți și crește 100 de cerbi lopătari. „Sunt foarte cuminți și foarte frumoși”

Mi-am dat seama că nu pot trăi fără ea. (…) Am zis că mor fără ea. Am sunat-o și i-am zis că dacă nu vine acasă eu o să mor. Eu nu am crezut că o să am lucrurile astea atât de puternice pentru o femeie. De atunci am 7 ani de zile în care nu știu altă femeie. Nu am înșelat-o nici măcar cu o femeie. Nu îmi trebuie”, a spus Liviu Vârciu, potrivit Spynews.

Prezentatorul TV spune că Anda Călin este tot ce și-a dorit. „A fost și este femeia visurilor mele, pot să o spun cu gura mare. Mi-a dăruit doi copii. Ne certăm ca-n prima zi și facem dragoste fix ca-n prima zi.(…) Cu ea am 8 ani de zile și cred că e un pic mai bine decât la început. Nu am mințit niciodată. Nu o înșel.”, a mai spus Liviu Vârciu.

Prezentatorul TV a caracterizat-o pe soția lui despre care spune că este cam încăpățânată și că uneori îl enervează.

„E încăpățânată, dar mi-a demonstrat de-a lungul relației că încearcă să facă să fie bine. (…) A construit o familie. E deșteaptă de mă enervează câteodată. Știi că eu mai fac greșeli gramaticale și mă corectează de față cu oameni, cu prieteni, dar o iubesc și îmi vrea doar binele, îți dai seama că nu îmi vrea răul, sper.”, a mai spus Liviu Vârciu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News