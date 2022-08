Nu i-a fost deloc ușor când a decis să pună punct căsnicie la doar câteva luni de la nuntă. Andreea Bălan a avut nevoie de timp ca să își revină după despărțire. Rămasă singură cu două fetițe de crescut și un program foarte încărcat, jumătatea trupei Andre a căutat sprijinul și alinarea la 4 dintre prietenii ei.

Invitată în cadrul podcastului găzduit de Radu Constantin, Andreea Bălan a povestit la ce metodă a apelat pentru a scăpa de suferință. Ea a văzut această tactică într-un film.

„Eu mi-am făcut un grup de suport, patru oameni, cărora le-am zis că m-am despărțit și timp de patru luni i-am sunat pe toți pe rând, am văzut asta în filme. În fiecare zi îi luam la rând, le ziceam aceleași lucruri. După astea patru luni de zile mi-am trecut dintr-o dată. Cu toții avem nevoie de prieteni foarte apropiați, care trebuie să fie lângă tine, pentru o perioadă limitată. Cam asta aș sfătui, alege doi, trei prieteni și vă dați un termen de două-trei luni”, a mai dezvăluit artista.

Andreea Bălan a fost în depresie după despărțirea de Keo

Cântăreața a suferit foarte mult după despărțirea de Keo. Andreea Bălan a recunoscut că la vârsta de 27 de ani a fost în depresie.

„Am avut depresie la un moment dat, la 27 de ani. M-am trezit, aveam o relație minunată, am avut o relație de opt ani foarte frumoasă, începusem să câștig și financiar, începusem să fie bine, avea o carieră stabilă deja, scosesem albume, piese. Spuneam că sigur dacă albumul va avea succes, o să fiu fericită, sigur dacă relația mea o să meargă bine, o să fiu fericită. Dacă o să îmi cumpăr un apartament o să fiu fericită. La 27 de ani le aveam, dar fericirea nu a venit, pentru că eu le căutam în exterior. Atunci mi-am dat seama că trebuie să cauți în interior. Și că dacă nu lucrezi cu tine și nu-ți vindeci traumele din copilărie, de fapt tot timpul vei avea acest gol interior. Și am început să fac terapie, am citit mult în perioada aia și așa am realizat”, a spus Andreea Bălan.

