Cum a reușit Gheorghe Visu să slăbească aproape 30 de kilograme pentru un rol. „Nu mâncam roșii, nu mâncam ardei roșii”

Actorul a reușit să slăbească aproape 30 de kilograme într-un timp relativ scurt, adoptând o dietă extrem de strictă, pentru rolul din „Câini”.

Gheorghe Visu a adoptat o dietă strictă, pe care nu a schimbat-o nici după ce a slăbit atât de mult. Actorul are energie și o stare de sănătate mai bună, motiv pentru care continuă cu acest stil alimentar.

„Am slăbit vreo 30. De la 90 până la 63. Nu-s 30, 27 de kilograme. Eu am început pe 27 februarie și am ținut-o așa. În iulie eram deja terminat. Am trecut numai pe verzituri ca să văd până unde pot ajunge. Mâncam numai legume verzi. Nu mâncam roșii, nu mâncam ardei roșii, numai legume verzi. (…) Niciodată nu am dat jos colăceii în întregime. Burta nu se mai întoarce de pe șira spinării niciodată. Poate să faci sală”, a povestit actorul, în podcastul „MOM by Nicoleta Luciu”.

Chiar și după transformarea spectaculoasă, Gheorghe Visu nu a renunțat la regimul său alimentar.„Aveam treabă, nu băgam de seamă lucrurile. Încă eram la teatru cu câteva spectacole și turnee. (…) Am mai ținut-o încă vreo doi sau trei ani, pentru că mă simțeam foarte bine. Urcam scările cu viteză, mi-am luat bicicletă”, a mărturisit actorul.

Gheorghe Visu a intrat definitiv în inimile românilor prin rolul lui State Potcovaru din serialul „Inimă de Țigan”, unde a jucat alături de Carmen Tănase.

