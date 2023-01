Minodora și-a făcut operație de micșorare a stomacului și a reușit să slăbească enorm. La un moment dat, artista a început să ia din nou în greutate și a ținut dietă. Acum, ea a renunțat la regimul alimentar și mănâncă orice, însă în cantități foarte mici. Minodora mai ia și niște picături care o ajută să îi taie pofta de mâncare.

„Dieta nu, dar cantitatea de mâncare cea pe care o servesc este mică, însă mă ajut de niște picături care îmi taie pofta de mâncare. Eu mai fac pauză cu ele, dar dacă slăbesc prea mult. Fiind o fire pofticioasă, fără aceste picături pe care le i-au din 2019, pentru că eu sunt operată de stomac, luând aceste picături reușesc să-mi stopez pofta, apetitul și nu mai mănânc. Nu refuz nimic, dar gust doar”, a mărturisit artista, potrivit Spynews.ro.

Artista se simte foarte bine în pielea ei și încearcă să aibă multă grijă de ea. În fiecare dimineață, Minodora bea suc de portocale și cafea cu gust de vanilie. Vitaminele și mișcarea nu-i lipsesc din rutina zilnică. De două pe săptămână, cântăreața face masaj.

„Fac mișcare, pe bandă, fac masaj de două ori pe săptămână. O zi a mea decurge cu fresh de portocale întotdeauna dimineața și cafeluța cu gust de vanilie. Nu lipsesc nici vitaminele. Eu am grijă de mine ca femeie, am grijă să am pielea hidratată întotdeauna”, a precizat Minodora.

Recomandări Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Minodora a slăbit 40 de kilograme

În ultimii ani, Minodora a trecut printr-o transformare spectaculoasă și a slăbit 40 de kilograme. Artista a mărturisit că nu are intervenții estetice și nici nu este împotriva acestor proceduri.

Minodora a ajuns să cântărească acum 60 de kilograme și își dorește să se oprească aici. Ea are grijă de felul în care arată și este mulțumită de corpul ei. Transformarea cântăreței a fost una spectaculoasă și mulți au vrut să afle cum a slăbit. Minodora a apelat la operația de micșorare a stomacului, apoi a avut grijă să aibă un regim echilibrat.

„Mă opresc la 60 de kilograme. Pentru față folosesc un întreg tratament: peeling-uri pentru față, cremă de zi, cremă de noapte și cremă de ochi. Am un întreg ritual. Și pentru piele am la fel, creme speciale pentru corp”, a spus Minodora pentru impact.ro.

Indiferent de numărul de kilograme, artista a fost mereu apreciată de fanii săi: „Constat cu foarte mare plăcere că am foarte multe mesaje prin care oamenii îmi spun că le place de mine ca om. Este cea mai mare realizare a mea, oamenii îmi spun că mă plac pentru caracterul meu, pentru faptul că nu am uitat de unde am plecat, pentru că sunt modestă. În final, ei îmi spun că m-au plăcut și când aveam 100 de kilograme, că nu a contat acest aspect. Eu am fost iubită și cu 100 de kilograme, foarte norocoasă și binecuvântată mă consider. Eu nu am primit comentarii negative în legătură cu acest aspect, nu am avut probleme de acest gen în 20 de ani de carieră. Oamenii au apreciat valoarea umană, apoi valoarea mea ca și artist. Este mare lucru”.

GSP.RO Ioana Cosma a avut o reacție enigmatică după ce a fost concediată. Ce a scris pe contul său de Facebook

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Decizia SUA care afectează România! Războiul lui Putin ne pune în pericol țara?!

Viva.ro Îl mai ții minte pe Pistruiatul? Uite cum arată acum copilul-minune al anilor '70

Observatornews.ro Un român şi-a sedus fosta cumnată de 18 ani şi au fugit în lume. Tatăl fetei l-a căutat prin Europa până l-a găsit şi l-a ucis

Știrileprotv.ro Drag Queen a fost găsită moartă pe o alee după ce a ieșit dintr-un club

FANATIK.RO Adevărul despre averea uriașă a lui Gigi Becali. Cum a făcut banii și suma colosală pe care a donat-o: „Peste 300 de milioane de euro!” Video exclusiv

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 25 ianuarie 2023. Racii vor fi ocupați cu problemele de ieri, până când vor observa că nu contează chiar așa de mult să le rezolve pe toate