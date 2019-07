„Nu a fost o sarcina grea, însă am luat destule kilograme, cu care a trebuit să mă lupt după ce am născut. Am făcut cezariană pentru că m-am operat înainte de miopie și așa mi-a recomandat doctorul. Soțul meu e antrenor de fitness, așa că eu am făcut sport până înainte să nasc. După sarcina m-a omorât cu antrenamentele. Mai am de dat jos vreo trei kilograme”, a declarat solista potrivit Click.

Elena Ionescu a pobestit cum l-a cunoscut pe actualul ei soț, Dragoș Răzvan. „Ne-am întâlnit într-un info trip în Grecia. După un an ne-am căsătorit civil, iar acum peste o luna îl sărbătorim pe fiul nostru, Răzvan care va face un anișor”, ne-a spus solista, foarte mândră de familia ei. Elena intenționează să se cunune religios cu Dragoș Răzvan anul viitor. ”Așteptăm să mai crească cel mic, anul viitor ne ocupăm și de nuntă. Să mai strângem bani”, a mai spus ea pentru sursa citată.

