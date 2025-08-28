Gina Pistol a făcut senzație miercuri dimineață, la petrecerea de aniversare a 30 de ani de Pro TV, afișând o siluetă trasă prin inel. Soția lui Smiley, gazda emisiunii MasterChef, a atras toate privirile și a dezvăluit secretul transformării sale.

Într-un interviu pentru Click!, Gina Pistol a explicat cum a reușit să piardă opt kilograme de la începutul anului până acum: „Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Vedeta a subliniat că procesul nu s-a încheiat aici, fiind completat de un regim echilibrat și activitate fizică: „M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Smiley are grijă de Josephine când Gina Pistol e la filmări

Prezentatoarea TV este foarte mândră de fiica ei, care crește pe zi ce trece. „Micuța nu mai e micuță. Are deja patru ani și jumătate. Mă uit la ea cât a crescut! E un copil tare bun! Ce mă uimește pe mine este timpul acesta care trece foarte repede. Acum e micuță și o ții în brațe așa, după care ți-e mai greu s-o ții în brațe. După care face 14 ani, pe urmă 18, pleacă de acasă… Avem o fetiță minunată, e foarte simpatică și foarte veselă.”

Atunci când Gina Pistol se află la filmări, Smiley este cel care are grijă de micuța Josephine. „Rămâne cu Andrei când este acasă și avem și un ajutor în casă, avem o fată Cătălina care ne ajută. Altfel, mi-ar fi imposibil. E foarte greu că stau de dimineața până seara la filmări. Mai este și fratele meu, care se mai joacă cu ea când rămânem noi fără energie.

Cele mai grele perioade sunt acele salturi de creștere când copilul plânge cu ușurință și vrea toată atenția ta. Aceste salturi te solicită puțin mai mult! Viața de mamă nu e așa ușoară, nu e roz!”, a povestit vedeta.