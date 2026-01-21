Mara Bănică a reușit să își surprindă complet fanii după ce a dezvăluit că a slăbit 4 kilograme în doar o săptămână, urmând un regim alimentar strict, dar clar structurat. Prezentatoarea TV arată mai bine ca niciodată și a decis să vorbească deschis despre dieta care i-a adus rezultate rapide, explicând pas cu pas ce a mâncat și ce reguli a respectat.

Vedeta a mărturisit că schimbările nu au fost complicate, însă au presupus disciplină și respectarea unor reguli foarte clare. În primele patru zile, Mara Bănică a urmat un regim strict, bazat pe alimente simple, cu un conținut scăzut de grăsimi și fără combinații care să încarce digestia.

„În primele 4 zile aveți voie următoarele produse fără niciun fel de limită, la orice fel de oră.

– Brânzeturi cu maximum 7% grăsime, (brânză de vaci slabă, cottage cheese, perluțe de brânză, orice fel de cantitate, la orice oră);

– Legume crude: salată verde, castraveți, ridichi, varză, ardei gras, gogoșari, conopidă, broccoli, cu excepția roșiilor care sunt interzise, conțin zaharururi.

– 1 ou fiert/zi;

– 200 g fructe/zi;

– 2 lingurițe ulei crud/zi;

– jumătate pahar lapte/zi”, a spus Mara Bănică.

Mara Bănică recomandă consumul mare de lichide

Un rol extrem de important în acest proces l-a avut și consumul de lichide. Prezentatoarea a explicat că, în primele zile, a băut exclusiv apă plată, ceai și cafea, fără zahăr sau alte adaosuri, urmând ca abia ulterior să introducă alte variante.

„Obligatoriu este să beți foarte multe lichide. În primele zile aveți voie să beți doar apă plată, ceai și cafea. După primele 4 zile, deci de vineri încolo puteți adăuga apă minerală și răcoritoare dietetice. Sucuri fără zahăr”, a mai spus ea.

Din a cincea zi și până la finalul săptămânii, regimul a devenit puțin mai permisiv. Mara Bănică a explicat că au fost reintroduse roșiile și alimentele acre, iar salatele au putut fi asezonate cu lămâie sau oțet. De asemenea, lista fructelor permise a fost diversificată.

„După aceste patru zile, până duminică, apar următoarele modificări în alimentație.

Sunt permise roșiile, la fel și alimentele acre. Puteți adăuga în salate oțet, lămâie. Aveți voie să adăugați la acele brânzeturi orice fel de iaurt, dar nu iaurturi cu fructe, cu căpșuni, gust de banane. (…)

În astea patru zile mai aveți voie 200g din orice fel de fruct și înlocuiți merele din primele patru zile cu pere, prune, citrice, kiwi, pepene, căpșuni, dar nu fructe tropicale. Fără ananas, mango, banane. Nu sunt permise fructele la pungă. Puteți mânca gumă și bomboane pentru respirație cu mentol. Nu îngrașă.”, a mai spus Mara Bănică.

Primele patru zile de dietă sunt mai stricte

Prezentatoarea TV a ținut să sublinieze și ce alimente au fost complet interzise în primele zile, avertizând că tocmai acestea pot sabota rapid orice dietă.

„În primele patru zile sunt strict interzise legumele gătite, uleiul prăjit, zahărul, mierea, sucurile din fructe naturale, muștarul, maioneza sau ketchupul.(…) Eu am fost 3,800, dar credeți-mă, o să mă pomeniți.”, a declarat Mara Bănică.

Rezultatul – minus 4 kilograme în doar 7 zile – a fost vizibil rapid, iar prezentatoarea a demonstrat că, atunci când alimentația este bine organizată și respectată cu strictețe, schimbările pot apărea într-un timp foarte scurt.

