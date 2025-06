Pe 9 iunie, Sala Palatului a vibrat la propriu de emoție și energie, cu ocazia zilei de naștere a lui Ștefan, cunoscutul artist Connect-R. Printre invitații speciali s-a aflat și Pepe, prieten apropiat al sărbătoritului și prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. Artistul a urcat pe scenă și a oferit publicului un moment memorabil, interpretând cu suflet „Gelem, Gelem”, imnul internațional al romilor.

În timp ce Pepe cânta, Connect-R a apărut pe scenă fluturând steagul romilor, iar oamenii din sala au început să aplaude. Momentul a fost unic, plin de simbolism și emoție, marcând o celebrare a prieteniei, identității și muzicii autentice.

Pe lângă spectacol, Pepe a fost generos și cu declarațiile. A transmis urările de „La mulți ani” pentru Connect-R, dar a vorbit și despre transformarea sa fizică – a slăbit 10 kilograme! Artistul a mărturisit că se simte mai bine ca niciodată, atât fizic, cât și mental.

„De câte ori am timp merg la sală. Am avut poate perioade când am lipsit mai mult. Acum, în ultima perioadă am fost de patru ori pe săptămână. Toată viața am făcut sport! Am slăbit vreo 10 kilograme. (…) Cu box și atât. Am avut un pic grijă cu alimentația noaptea, dar în rest nu pot să mănânc. (…) Da, dar am avut grijă să nu mănânc mult noaptea, dar dacă faci mișcare e ok”, a declarat Pepe pentru click.ro.

Fata cea mare a lui Pepe face handbal de performanță

Totodată, a vorbit cu mândrie despre copiii lui, în special despre fata cea mare, Maria, care face handbal de performanță. Pepe a spus că adolescenta este extrem de conștiincioasă și perfecționistă, demonstrând o determinare impresionantă pentru vârsta ei. „Maria nu e în sală pentru că e la antrenament. Ea e singura care lipsește, Rosa este în sală. Pentru că mâine ea pleacă în turneu, s-a calificat, a ieșit pe locul întâi în București și s-a calificat pe țară. Speră să ia aurul, e în primele 16 echipe. E foarte serioasă!”, a spus Pepe.

Și a continuat: „De trei ani și ceva, problema e că a luat-o atât de în serios, încât nici măcar pentru un eveniment în familie, că e ziua de naștere a cuiva sau un eveniment ca astăzi, un concert Connect-R în care cântă și tati, și ea totuși se ține de antrenament și îmi zice singură că nu are cum să lipsească de la niciun antrenament. E foarte conștiincioasă, și-a găsit drumul în viață. Ea se ține de antrenamente. Și îmi zice: «Nu te superi că nu vin, nu?»”.

