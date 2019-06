Cântăreața a povestit că a reușit să treacă peste cea mai grea perioadă din viața ei cu ajutorul psihologului și a unor cărți recomandate de specialist. Decesul părintelui ei a fost o lovitură cruntă pe care destinul i-a dat-o și care a doborât-o.

„Mă mândresc cu o întreagă bibliotecă pe care mi-am creat-o singură, în general sunt cărți de autoeducare. În momentul în care am fost pusă într-o anumită situație în viața mea, pe care am considerat că nu o pot depăși de una singură, e un subiect foarte greu pentru mine, am încercat să cer ajutorul persoanelor de specialitate care mi-au înmânat aceste cărți, cărți care pe mine m-au ajutat ca om, să plec de undeva de jos și să ajung undeva sus, și aici mă refer pur și simplu la sufletul meu, la nimic altceva. Am fost la o terapeută. Era anul 2001, după decesul tatălui meu. Consilierea a durat 4 ani”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu a mers la psiholog timp de 4 ani

Și-a schimbat modul de a privi lucrurile

Artista nu mai merge în prezent la psiholog, dar pune în practică tot ce a învățat la ședințe de terapie.

„Am învățat să pot să mă detașez de probleme, am învățat să pun preț pe lucrurile importante, am învățat să apreciez oamenii din jurul meu, am învățat să le arăt în fiecare secundă ce reprezintă pentru mine și cred că mă descurc. Dar dacă aș simți încă o dată că aș avea nevoie de ajutor, da, fără rușine , pentru că la urma urmei, fiecare e profi în domeniul lui”, a adăugat ea.

