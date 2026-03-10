Decizia vine în contextul confiscării pe 5 martie a 35 de milioane de euro, 40 de milioane de dolari în numerar și 9 kilograme de aur, care vor rămâne în custodia autorităților pe durata anchetei.

Legea, inițiată de Máté Kocsis, liderul facțiunii Fidesz, și dezbătută în regim de urgență, a fost adoptată cu 124 de voturi pentru, 28 împotrivă și 9 abțineri.

Scopul este de a stabili originea, destinația și scopul bunurilor confiscate, identitatea transportatorilor și posibilele conexiuni cu organizații criminale sau teroriste. Totodată, se va analiza impactul acestor transporturi asupra securității naționale a Ungariei.

„Ancheta trebuie să clarifice utilizarea unei părți din numerarul și aurul transportat în Ungaria și, de asemenea, dacă se suspectează utilizarea lor în Ungaria, căror persoane și organizații ar fi putut ajunge bunurile”, se precizează în textul legii. Se investighează și dacă organizații criminale maghiare, „posibil organizații teroriste prezente în Ungaria” sau entități politice ar fi beneficiat de aceste active.

Cazul a luat amploare după ce, pe 6 martie, autoritățile maghiare au anunțat reținerea unor angajați ai băncii de stat ucrainene Oszcsadbank.

Oficialii ucraineni și avocații susțin că transporturile de bani proveneau de la banca austriacă Raiffeisen și erau destinate Oszcsadbank, conform unei practici obișnuite de la începutul conflictului din Ucraina. Ambele bănci au declarat că tranzacțiile erau legale.

Conform unui comunicat al Oficiului Național de Audit din 6 martie, în 2026 au fost transportate în Ucraina, prin Ungaria, active în valoare de peste 900 de milioane de dolari, 420 de milioane de euro și 146 de kilograme de aur. Ancheta își propune să clarifice dacă aceste operațiuni ascund eventuale activități ilegale.

