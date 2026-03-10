Șeful statului a subliniat nevoia unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei. „Am avut în această seară (10 martie n.r.) un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state «Prietenii Competitivității». A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării pozițiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o postare pe rețelele de socializare.

Discuțiile s-au concentrat pe impactul creșterii prețurilor la energie, amplificat de criza din Orientul Mijlociu, asupra competitivității europene și a industriei.

„Am subliniat nevoia şi importanţa unor măsuri urgente pentru scăderea preţului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei şi cetăţenilor şi să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanţi”, a spus Nicuşor Dan.

Șeful statului a subliniat nevoia unei analize a sectorului energetic pe termen mediu şi lung.

„În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu şi lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii şi revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european. În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să îşi consolideze autonomia în acest sector şi să îşi reducă dependenţele cât mai rapid”, a mai precizat Nicușor Dan.

