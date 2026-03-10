Reguli mai stricte pentru o administrație mai bună

Conform comunicatului Ministerului Mediului, succesul licitației este rezultatul unor modificări semnificative în caietul de sarcini. Acesta include acum criterii mai clare și exigente, care nu mai iau în calcul doar oferta financiară, ci și calitatea serviciilor, administrarea plajelor și măsurile de protecție a mediului.

„Interesul foarte mare arată că atunci când regulile sunt clare și standardele cresc, piața răspunde. Litoralul românesc are nevoie de servicii mai bune, de plaje curate și de facilități moderne pentru turiști”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Noile cerințe includ păstrarea curățeniei, colectarea separată a deșeurilor și măsuri de protecție fonică. Mai mult, operatorii trebuie să garanteze accesibilitatea plajelor pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru cele cu dizabilități. „Litoralul trebuie administrat în interes public, cu standarde europene și respect pentru mediu și turiști”, a subliniat Buzoianu.

Inovație pe plaje: de la loțiuni SPF automate la spații de yoga

Un alt element de noutate introdus în procedură este componenta de inovare. Operatorii sunt încurajați să propună soluții moderne, cum ar fi cabine cu dozare automată de loțiune de protecție solară, integrare digitală pentru servicii turistice sau utilizarea energiei regenerabile.

De asemenea, sunt sprijinite activități recreative alternative, precum yoga, pilates sau terenuri pentru sporturi de plajă. Se pune accent și pe echipamente fabricate din materiale sustenabile, umbrele cu protecție UV certificată și facilități gratuite pentru turiști, precum apă sau prosoape.

Plaje mai aerisite și fără șezlonguri „ca sardinele”

O altă schimbare importantă vizează reducerea densității șezlongurilor. „Plajele vor fi mai aerisite, mai accesibile pentru persoanele cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri așezate ca „sardinele”. Cine dorește să vină cu prosopul să aibă loc să facă acest lucru”, a explicat Diana Buzoianu.

La Năvodari, unde au fost scoase la licitație cele 58 de subsectoare, autoritățile au stabilit clar care sunt zonele potrivite pentru construcția de beach-baruri sau pentru activități culturale și recreative. Astfel, firmele nu vor mai putea extinde construcțiile peste limitele stabilite de lege, cum s-a întâmplat în trecut, a precizat ministra Mediului.

Ce urmează pentru litoralul românesc

După finalizarea licitației de la Năvodari, autoritățile intenționează să lanseze o procedură similară pentru plajele din Mamaia Nord. „Vom avea un caiet de sarcini similar și acolo. Nu mai merge să avem doar plaje pline de șezlonguri, fără alte facilități. Operatorii trebuie să vină cu idei noi, care să facă plajele atractive pentru toți turiștii”, a adăugat Buzoianu.

Evaluarea ofertelor depuse pentru Năvodari va avea loc între 10 și 12 martie, fiind realizată de cinci comisii naționale. Rezultatele sunt așteptate cu interes, iar autoritățile speră că noile reguli vor transforma litoralul românesc într-o destinație modernă și prietenoasă pentru toți vizitatorii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE