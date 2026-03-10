Reguli mai stricte pentru o administrație mai bună

Conform comunicatului Ministerului Mediului, succesul licitației este rezultatul unor modificări semnificative în caietul de sarcini. Acesta include acum criterii mai clare și exigente, care nu mai iau în calcul doar oferta financiară, ci și calitatea serviciilor, administrarea plajelor și măsurile de protecție a mediului.

„Interesul foarte mare arată că atunci când regulile sunt clare și standardele cresc, piața răspunde. Litoralul românesc are nevoie de servicii mai bune, de plaje curate și de facilități moderne pentru turiști”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Noile cerințe includ păstrarea curățeniei, colectarea separată a deșeurilor și măsuri de protecție fonică. Mai mult, operatorii trebuie să garanteze accesibilitatea plajelor pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru cele cu dizabilități. „Litoralul trebuie administrat în interes public, cu standarde europene și respect pentru mediu și turiști”, a subliniat Buzoianu.

Inovație pe plaje: de la loțiuni SPF automate la spații de yoga

Un alt element de noutate introdus în procedură este componenta de inovare. Operatorii sunt încurajați să propună soluții moderne, cum ar fi cabine cu dozare automată de loțiune de protecție solară, integrare digitală pentru servicii turistice sau utilizarea energiei regenerabile.

De asemenea, sunt sprijinite activități recreative alternative, precum yoga, pilates sau terenuri pentru sporturi de plajă. Se pune accent și pe echipamente fabricate din materiale sustenabile, umbrele cu protecție UV certificată și facilități gratuite pentru turiști, precum apă sau prosoape.

Plaje mai aerisite și fără șezlonguri „ca sardinele”

O altă schimbare importantă vizează reducerea densității șezlongurilor. „Plajele vor fi mai aerisite, mai accesibile pentru persoanele cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri așezate ca „sardinele”. Cine dorește să vină cu prosopul să aibă loc să facă acest lucru”, a explicat Diana Buzoianu.

La Năvodari, unde au fost scoase la licitație cele 58 de subsectoare, autoritățile au stabilit clar care sunt zonele potrivite pentru construcția de beach-baruri sau pentru activități culturale și recreative. Astfel, firmele nu vor mai putea extinde construcțiile peste limitele stabilite de lege, cum s-a întâmplat în trecut, a precizat ministra Mediului.

Ce urmează pentru litoralul românesc

După finalizarea licitației de la Năvodari, autoritățile intenționează să lanseze o procedură similară pentru plajele din Mamaia Nord. „Vom avea un caiet de sarcini similar și acolo. Nu mai merge să avem doar plaje pline de șezlonguri, fără alte facilități. Operatorii trebuie să vină cu idei noi, care să facă plajele atractive pentru toți turiștii”, a adăugat Buzoianu.

Evaluarea ofertelor depuse pentru Năvodari va avea loc între 10 și 12 martie, fiind realizată de cinci comisii naționale. Rezultatele sunt așteptate cu interes, iar autoritățile speră că noile reguli vor transforma litoralul românesc într-o destinație modernă și prietenoasă pentru toți vizitatorii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Apariție-surpriză la mormântul lui Gabriel Cotabiță! Cine este femeia care a aprins lumânări și i-a adus flori.Ddeclarațiile sunt sfâșietoare: ”A fost greu primul an. Am refuzat să cred sau să înregistrez cu adevărat realitatea”
Viva.ro
Apariție-surpriză la mormântul lui Gabriel Cotabiță! Cine este femeia care a aprins lumânări și i-a adus flori.Ddeclarațiile sunt sfâșietoare: ”A fost greu primul an. Am refuzat să cred sau să înregistrez cu adevărat realitatea”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Ce se întâmplă cu sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi primele din sectorul public, potrivit legii bugetului
Știri România 22:17
Ce se întâmplă cu sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi primele din sectorul public, potrivit legii bugetului
Luna în care șoferii ar putea circula pe loturile 3 și 4 din Autostrada A0: „Chinezii nu erau la lucru sâmbăta trecută"
Știri România 21:37
Luna în care șoferii ar putea circula pe loturile 3 și 4 din Autostrada A0: „Chinezii nu erau la lucru sâmbăta trecută”
Parteneri
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Adevarul.ro
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Aryna Sabalenka, întâlnire neașteptată cu cea mai bogată femeie din România. Cum s-a răsfățat tenismena
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, întâlnire neașteptată cu cea mai bogată femeie din România. Cum s-a răsfățat tenismena
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:47
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Stiri Mondene 17:20
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
ObservatorNews.ro
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Libertateapentrufemei.ro
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax.ro
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
A murit Gheorge T... Vezi mai mult
KanalD.ro
A murit Gheorge T... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Politică 21:15
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 16:14
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Spitalul Sf. Spiridon, reacție neașteptată în cazul femeii care a murit în timp ce o pacientă suna disperată la 112 după ajutor. De ce a întârziat medicul
Fanatik.ro
Spitalul Sf. Spiridon, reacție neașteptată în cazul femeii care a murit în timp ce o pacientă suna disperată la 112 după ajutor. De ce a întârziat medicul
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața