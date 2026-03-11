Live text
Acum 45 minute
Casa Albă spune că nicio navă nu a fost escortată prin Strâmtoarea Ormuz
Acum 55 minute
Prețurile țițeiului continuă să scadă, în timp ce prețurile gazelor cresc pe fondul războiului din Iran
Acum o ora
Liderul democrat Schumer îl acuză pe Trump de „minciună” în legătură cu moartea elevelor iraniene
Acum o ora
Ciocniri violente între luptătorii Hezbollah și forțele israeliene în sudul Libanului
Acum o ora
Armata israeliană declară că a lansat un „val masiv de atacuri” asupra Teheranului
Acum o ora
Democrații americani din Senat solicită audieri publice despre războiul cu Iranul
Acum o ora
Aproximativ 140 de militari americani au fost răniți de la începutul Operațiunii Epic Fury

Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran respinge afirmațiile SUA conform cărora programul său de rachete a fost distrus, susținând că lansează proiectile în număr mai mare, cu focoase care cântăresc mai mult de 1 tonă.

Aproximativ 140 de militari americani au fost răniți de la începutul războiului din Iran iar armata israeliană a lansat un atac masiv asupra Teheranului.

Donald Trump a fost acuzat că minte în legătură cu moartea elevelor iraniene.

00:30 - Acum 45 minute
11-03-2026

Casa Albă spune că nicio navă nu a fost escortată prin Strâmtoarea Ormuz

Marina SUA nu a escortat încă niciun petrolier prin Strâmtoarea Hormuz, a declarat Casa Albă marți, după ce secretarul american pentru energie a postat, apoi a șters, că resursele navale au escortat un petrolier prin calea navigabilă contestată, anunță CNN.

„Pot confirma că Marina SUA nu a escortat niciun petrolier sau o navă până în acest moment”, a declarat secretarul de presă Karoline Leavitt în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă. „Deși, desigur, aceasta este o opțiune pe care președintele a spus că o va folosi absolut dacă și când va fi necesar, la momentul potrivit.”

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Energie a declarat ulterior că un videoclip de pe contul X al lui Wright a fost „subtitrat incorect de personalul Departamentului pentru Energie”.

Contul oficial X al lui Wright a postat: „Marina americană a escortat cu succes un petrolier prin Strâmtoarea Ormuz pentru a se asigura că petrolul continuă să circule către piețele globale.” Mesajul a fost șters câteva minute mai târziu.

Marți dimineață, șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a declarat că „dacă i se va da sarcina de a escorta” navele petroliere prin strâmtoare, armata va „analiza gama de opțiuni pentru a stabili condițiile militare necesare pentru a putea face acest lucru”.

Trump a adus în discuție pentru prima dată ideea escortelor navale săptămâna trecută. Dar a spus luni că speră că acestea nu vor fi necesare. Deliberările interne privind momentul și condițiile unei operațiuni navale americane au fost un punct central de interes în cadrul administrației, potrivit mai multor persoane informate despre planificare.

Prețurile petrolului, care deja se tranzacționau în scădere, au scăzut din nou după postarea lui Wright, înainte de a-și reduce pierderile după ce acesta a șters-o.

Prețurile petrolului brut din SUA s-au tranzacționat puțin peste 84 de dolari pe baril înainte de postarea lui Wright, au scăzut până la 76,73 dolari pe baril la scurt timp după postare, apoi și-au revenit și s-au tranzacționat în jurul valorii de 84,70 dolari pe baril la ora 14:23 ET. Prețurile petrolului din SUA sunt încă în scădere cu peste 10% în cursul zilei.

00:20 - Acum 55 minute
11-03-2026

Prețurile țițeiului continuă să scadă, în timp ce prețurile gazelor cresc pe fondul războiului din Iran

Chiar dacă prețurile țițeiului continuă să scadă, este puțin probabil ca prețurile gazelor să revină la nivelurile de dinaintea începerii războiului din Iran, au declarat experții pentru CBS News. Prețurile petrolului au crescut luni la aproape 120 de dolari pe baril, înainte de a scădea după ce președintele Trump a declarat pentru CBS News că războiul SUA cu Iranul s-ar putea încheia în curând – dar prețurile gazelor au rămas ridicate.

Analistul petrolier de la GasBuddy, Patrick De Haan, a declarat pentru CBS News că este probabil ca prețurile petrolului să rămână ridicate atâta timp cât riscurile de securitate rămân în Strâmtoarea Ormuz. Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol circulă prin această cale navigabilă.

00:10 - Acum o ora
11-03-2026

Liderul democrat Schumer îl acuză pe Trump de „minciună” în legătură cu moartea elevelor iraniene

Chuck Schumer, veteranul parlamentar și liderul democrat din Senat, l-a acuzat pe președintele Trump de minciună în legătură cu uciderea a peste 160 de fete iraniene la o școală bombardată pe 28 februarie, ziua în care SUA și Israelul au început războiul împotriva Iranului.

Dovezile sugerează că o rachetă Tomahawk de fabricație americană s-a aflat în spatele exploziei care a dus la cel mai mortal incident al războiului de până acum. Dar, chiar dacă Departamentul Apărării investighează ce s-a întâmplat, Trump a insistat că el crede că Iranul însuși a atacat școala de fete – fără a oferi nicio dovadă sau nicio explicație pentru motivul pentru care ar putea dori să facă acest lucru.

„Donald Trump a mințit”, a scris Schumer pe X. „Niciun alt lider din Administrație – nici măcar Pete Hegseth – nu susține că rachetele Tomahawk iraniene au fost responsabile pentru bombardamentul care a ucis 170 de persoane la o școală iraniană de fete.”

00:04 - Acum o ora
11-03-2026

Ciocniri violente între luptătorii Hezbollah și forțele israeliene în sudul Libanului

Ciocniri violente au izbucnit între luptătorii Hezbollah și trupele israeliene la periferia orașului Aitaroun din sudul Libanului.

Potrivit Agenției Naționale de Știri oficiale, ambele părți au folosit artilerie grea și focuri de rachetă în timpul angajamentului din districtul Bint Jbeil.

Situația rămâne volatilă, deoarece schimbul de focuri s-a extins la periferia orașului, conform știrilor.

00:01 - Acum o ora
11-03-2026

Armata israeliană declară că a lansat un „val masiv de atacuri” asupra Teheranului

Armata israeliană a declarat într-o postare pe contul său în limba farsi de pe X că atacurile au vizat infrastructura din capitala Iranului.

Postarea a venit la câteva zile după ce forțele israeliene au vizat instalațiile petroliere din Teheran și din provincia Alborz din apropiere, provocând incendii și daune mediului care au stârnit îngrijorări pe scară largă privind sănătatea publică.

00:00 - Acum o ora
11-03-2026

Democrații americani din Senat solicită audieri publice despre războiul cu Iranul

Scrisoarea a fost semnată de liderul minorității, Chuck Schumer din New York, de Jeanne Shaheen, membră importantă a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, din New Hampshire, și de Jack Reed, membru important al Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, din Rhode Island.

„Solicităm ca secretarii dumneavoastră cheie de cabinet – inclusiv secretarii Rubio și Hegseth – să se prezinte imediat sub jurământ în audieri publice pentru a răspunde la întrebările pe care poporul american le are despre obiectivele, scopul și scopul final al acestui război”, au scris senatorii în scrisoare. „Audierile publice ar fi un prim pas mic, dar important, pentru a vă respecta jurământul, pentru a informa Congresul și pentru a explica acțiunile dumneavoastră poporului american ai cărui fii și fiice se află în prima linie a acestui război.”

00:00 - Acum o ora
11-03-2026

Aproximativ 140 de militari americani au fost răniți de la începutul Operațiunii Epic Fury

Aproximativ 140 de militari americani au fost răniți de la începutul Operațiunii Epic Fury, potrivit purtătorului de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell.

„Marea majoritate a acestor răni au fost minore, iar 108 militari s-au întors deja la datorie”, a declarat Parnell. „Opt militari rămân înregistrați ca fiind grav răniți și primesc cel mai înalt nivel de îngrijire medicală.”

Sorin Grindeanu este în coada clasamentului încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Alte știri

Nicușor Dan a vorbit cu liderii UE despre criza prețurilor la energie: „UE trebuie să își reducă dependențele cât mai rapid”
Știri România 10 mart.
Nicușor Dan a vorbit cu liderii UE despre criza prețurilor la energie: „UE trebuie să își reducă dependențele cât mai rapid”
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis 5 ore, joi, pentru reparații: rutele alternative
Știri România 10 mart.
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis 5 ore, joi, pentru reparații: rutele alternative
Monden

Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 10 mart.
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Stiri Mondene 10 mart.
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Politic

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Politică 10 mart.
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Ședință CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 10 mart.
Ședință CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
