Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Forțele Aeriene Române au transmis că bărbatul a murit în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde se afla în misiune, după ce a sărit într-un bazin cu apă pentru a salva un câine.

„Cu profundă tristețe, anunțăm decesul colegului nostru, căpitanul Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriană ”General Emanoil Ionescu”, care a survenit astăzi în incinta Bazei 86 Aeriană ”Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, acolo unde acesta se afla în misiune”, potrivit MApN și Forțele Aeriene Române.

Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității.

„Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență. Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată”, potrivit surselor citate.

Căpitanul Octavian Palferenț era căsătorit și nu avea copii. Cazul este acum cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment.

