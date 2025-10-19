De această dată, Mihaela Bilic atrage atenția asupra modului în care ar trebui ales un sandviș corect, oferind detalii importante la care merită să fim atenți.

„Întrebarea zilei: Cum alegem un sandviș? Practic, comod de transportat și de consumat, sandvișul există într-o varietate infinită de combinații. A fost inventat acum 250 de ani și constă în două felii de pâine între care se pune carne sau pește, mezeluri și brânzeturi, legume și sosuri.

Pentru cei care vor carne neprocesată, puteți face sandvișuri cu friptură rece, muștar și murături. Și peștele poate fi pus în sandviș: somon afumat cu cremă de brânză și mărar sau ton cu ou și crudități.

Ce se poate reproșa unui sandviș? Că nu este dietetic și ne poate pune în pericol silueta. Atenție: contează mărimea sandvișului, umplutura și cantitatea de sos adăugat!”, explică Mihaela Bilic, într-o postare din mediul online.

Mihaela Bilic le recomandă celor care consumă sendvișuri cumpărate să citească etichetele cu atenție.

„Cât despre sandvișurile ambalate, citiți eticheta și fiți atenți la procentul de grăsime. Cele mai sigure sunt sandvișurile simple, cu unt, salam, șuncă și cașcaval; evitați tot ce conține sosuri sau este transformat în pastă – asta înseamnă multă maioneză

Dacă țineți la siluetă, îndepărtați una dintre cele două felii de pâine – veți reduce la jumătate aportul de carbohidrați! Există și varianta de sandviș pentru cura de slăbire, în care pâinea este înlocuită cu frunze de salată, ardei gras, gulie sau castravete. Dar pe acesta trebuie să-l faceți voi!”, a mai explicat vedeta în mediul online.

