În prezent, Amalia lucrează și la partea exterioară, estetică, cu ajutorul procedurilor de remodelare corporală.

„Totul a început acum patru ani. Era a treia sarcină şi metabolismul meu mi-a făcut cadou 30 de kilograme pe care mi le-a lăsat ca pe nişte pietre de moară”, a dezvăluit ea recent.

„Am slăbit cu un regim, trebuie să-ţi faci analize înainte şi mergi la doctor, unde primeşti un regim cu nişte prafuri de băut, pe care le iei dimineaţa şi seara, iar la prânz poţi să mânânci carne sau ce vrei tu. Am slăbit 20 de kilograme în 80 de zile, acum am 75 de când am început acest tratament şi mai am de dat jos încă 15”, spunea Amalia la începutul lunii iunie.

Citeşte şi:

Miting ”Pentru Alexandra. Împotriva unui stat nepăsător!”, convocat la ora 19.00, în Piața Victoriei