Cum arată Anamaria Prodan fără machiaj. „Doar fața mea”

Impresara a postat o fotografie în care apare fără pic de fard pe față.

„6:00 dimineața. Fără machiaj! Doar fața mea dată cu cremă”, a precizat Anamaria Prodan în dreptul imaginii ]n care apare fără pic de fard.

Internauții au fost impresionați, spunându-i că arată mult mai bine naturală.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț.

De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

