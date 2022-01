Andreea Ibacka nu a avut nicio reținere și s-a afișat în fața fanilor de care se bucură pe rețelele de socializare fără machiaj, dar și fără filtre de înfrumusețare.

„Am intrat la baie să mă demachiez. (…) Și o poză la adevăr… Fără machiaj, fără filtre, fără editări, fără somn!”, a scris actrița în dreptul fotografiei.

Povestea de dragoste dintre Andreea și Cabral

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au împreună o fetiță, pe Namiko și un băiețel de câteva luni, pe Tiago. Invitat în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la PRO TV, prezentatorul TV a dezvăluit detalii despre momentul în care și-a cunoscut soția.

„Mi-a băgat mortul în casă foarte tare. O să îndrăznesc să spun că era vorba de prima lectură a scenariului «Inimă de țigan», ea era în rol principal, alături de Denis. Am zis: Mamă, ce c*r! Sunt prost, de ce să mint? Mi-am dat seama că fata e deșteaptă, că e frumoasă.

Ăștia din rolurile principale stau în primele rânduri, ca ăia șmecheri. Ca la școală. Noi eram în spate, ne rugam să nu ne vadă. Când am văzut-o, am zis: Doamne ajută cu așa ceva, uite ce noroc în viață! După 14 ani, uite unde am ajuns”, a zis Cabral, în stilu-i caracteristic.

