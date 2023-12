În urmă cu câteva luni, Andreea Marin a ajuns la medic din cauza faptului că începuse să se miște din ce în ce mai greu și abia mai putea respira. A mers la cardiolog, căci în familia ei mai multe persoane au avut probleme la inimă, iar ea s-a gândit că despre asta e vorba.

La consult, medicul i-a explicat că totul se întâmplă din cauza celor 20 de kilograme în plus pe care le avea. Vedeta s-a ambiționat și s-a pus pe slăbit. A trecut printr-o transformare fizică radicală, căci a slăbit 16 kilograme.

Cătălin Măruță, către Andreea Marin: „O vedeți slabă pe Andreea la televizor, dar să știți că televizorul îngrașă cu 5 kilograme”

Îmbrăcată într-o rochie neagră, mulată, Andreea Marin a pășit cu zâmbetul pe buze în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, care a fost uimit și încântat de transformarea ei. „Andreea, superbă! Într-o nouă prezentare. Și aș vrea să le spun ceva celor de acasă.

O vedeți slabă pe Andreea la televizor, dar să știți că televizorul îngrașă cu 5 kilograme. Deci realitatea este și mai clasă în ceea ce o privește pe Andreea, care a dat jos 16 kilograme”, a spus prezentatorul în direct, la Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Ce s-a întâmplat cu muncitorii srilankezi cazați în containere în incinta unei unități militare din Sulina și intoxicați cu monoxid de carbon. Firma are un contract de 3,6 milioane de euro cu MApN

Ulterior, Andreea Marin a explicat că transformarea ei nu se oprește aici, vrea să mai slăbească încă 4 kilograme. „Am slăbit 16 kilograme. Mai am 3-4 kilograme de dat jos. Nu vreau mai mult. Am ajuns aproape la greutatea din liceu, deci nu vreau să exagerez. Important este să fiu sănătoasă.

Mi-am făcut și toate analizele de curând. Sfătuiesc orice om, dar dacă vorbim de femei, atunci cele care au o vârstă asemănătoare cu a mea, eu am 49 de ani, trebuie să aibă cu atât mai mult grijă de sănătatea lor. Mi-am verificat starea de sănătate și sunt bine. Există această alegere de a nu sta și aștepta multă vreme și cu mulți nervi, uneori, pe holurile anumitor spitale de stat”, a mai mărturisit Andreea Marin, conform Fanatik.

La ce alimente a renunțat Andreea Marin

Andreea Marin a ținut dietă pentru a slăbi, ea a renunțat la alimentele bogate în grăsimi și zahăr. „Nu mănânc după șase seara, mănânc sănătos, fac proceduri corporale, asta în ultimele luni, pentru că atunci când slăbești mult, poți să dai într-o extremă care nu este benefică pentru corp sau pentru piele și fac și mișcare cam de două ori pe săptămână îmi iese, nu mai mult”, spunea vedeta acum câteva săptămâni, într-o emisiune la Antena Stars.

Recomandări Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, la DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID. Ce au declarat foștii miniștri ai sănătății

„Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica. Și am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat.

Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului”, mai povestea Andreea Marin.

Urmărește-ne pe Google News