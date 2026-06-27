Cum arată acum Bodo de la Proconsul după ce a slăbit 46 de kilograme. Abia îl mai recunoști pe stradă

Bodo, solistul trupei Proconsul, și-a surprins admiratorii cu transformarea fizică prin care a trecut în ultimele luni. Artistul a reușit să slăbească 46 de kilograme, iar schimbarea este vizibilă. Aflat în vacanță în Grecia, cântărețul a răspuns comentariilor primite în mediul online și a explicat că decizia de a-și schimba stilul de viață a fost motivată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

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Bodo continuă să atragă atenția după schimbarea fizică prin care a trecut. Solistul trupei Proconsul a reușit să slăbească aproximativ 46 de kilograme, iar noua sa imagine a stârnit numeroase reacții în mediul online.

În timp ce mulți dintre admiratori l-au felicitat pentru ambiția de care a dat dovadă și pentru rezultatele obținute, au existat și persoane care i-au criticat aspectul fizic.

Mesajul transmis celor care i-au criticat transformarea

Aflat în vacanță în Grecia, artistul a publicat o fotografie în care apare zâmbitor și a profitat de ocazie pentru a răspunde comentariilor primite. Bodo a ales să trateze situația cu umor și optimism.

„Neața din însorita Elada! Mesaj pentru hateri: decât gras și frumos, mai bine slab și frumos! Și sănătos! Vă îmbrățișez pe toți! Zi binecuvântată să aveți!”, a scris Bodo pe pagina sa de Facebook.

Mesajul a fost apreciat de numeroși urmăritori, care l-au felicitat pentru perseverență și pentru faptul că a ales să își pună sănătatea pe primul loc.

A slăbit de la 142 la 96 de kilograme

Transformarea artistului a venit după o perioadă în care acesta s-a confruntat cu mai multe probleme medicale, inclusiv un infarct și apnee în somn. Bodo a povestit că, înainte de schimbarea stilului de viață, cântărea 142 de kilograme, iar în prezent a ajuns la 96 de kilograme.

Artistul spune că rezultatele nu se văd doar în aspectul fizic, ci și în starea sa generală de sănătate. „De la 142 kg la 96 kg. De la apnee în somn la somn de bebeluș. De la cântat cu seriozitate la cântat cu excelență. De la nu mai pot la energie cât pentru două zile. De la deznădejde la poftă de viață. De la pastile pentru inimă la vitamine”, a transmis artistul.

Schimbările pe care le-a observat după ce a slăbit

Bodo spune că noul stil de viață i-a adus mai multă energie și i-a schimbat complet rutina de zi cu zi. Artistul a dezvăluit că a trecut de la haine măsura XXXL la măsura L și că se simte mult mai bine atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

„De la haine XXXL la L. De la oboseală continuă la chef de drumuri și proiecte. De la supraviețuire la viață trăită cu bucurie. Și cel mai frumos? De la o soție iubitoare la aceeași soție iubitoare, care a fost și este lângă mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru iubirea Lui”, a mărturisit Bodo.

Artistul consideră că schimbarea stilului de viață i-a redat energia și pofta de a se implica în proiectele profesionale, iar mesajele de susținere primite din partea admiratorilor îl motivează să își continue parcursul început în urmă cu mai multe luni.

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