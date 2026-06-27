Ce face, de fapt, butonul de recirculare

Este vorba despre butonul marcat, de obicei, cu simbolul unei mașini și o săgeată curbată în interior. Atunci când este apăsat, sistemul nu mai trage aer cald de afară, ci recirculă aerul deja aflat în habitaclu. În acest fel, aerul condiționat nu mai muncește constant să răcească aerul fierbinte din exterior, ci răcește mai rapid aerul din interiorul mașinii.

Funcția de recirculare închide temporar alimentarea cu aer din exterior și folosește aerul din cabină. Pe caniculă, asta poate face o diferență importantă, mai ales după primele minute de funcționare a aerului condiționat. Dacă mașina continuă să tragă aer fierbinte de afară, sistemul de climatizare trebuie să lucreze mai mult pentru a atinge temperatura dorită. Dacă recircularea este activată după aerisirea mașinii, aparatul răcește mai repede aerul deja aflat în habitaclu, iar compresorul este solicitat mai puțin.

Potrivit sursei citate, această folosire corectă poate accelera răcirea și poate reduce și consumul de combustibil, pentru că sistemul de aer condiționat nu mai funcționează la fel de intens.

Ce trebuie să faci înainte să apeși butonul

Experții citați de Zena recomandă ca recircularea să nu fie primul pas atunci când urci într-o mașină încinsă. Mai întâi, trebuie eliberat aerul fierbinte acumulat în interior. Cel mai simplu este să deschizi toate geamurile timp de aproximativ un minut, înainte să pornești aerul condiționat la capacitate mare. Interiorul unei mașini lăsate în soare poate fi mult mai cald decât aerul de afară, așa că primele secunde trebuie folosite pentru ventilare.

După ce aerul încins a ieșit, geamurile se închid, se pornește aerul condiționat și se activează recircularea. În acel moment, sistemul va răci mai ușor aerul din habitaclu, fără să aducă în permanență aer cald de afară.

Când este utilă recircularea aerului

Butonul de recirculare este util nu doar pe caniculă, ci și în trafic aglomerat, în tuneluri, pe drumuri prăfuite sau în zone cu mirosuri puternice. Pentru că blochează temporar aerul din exterior, poate reduce pătrunderea smogului, prafului, polenului și a mirosurilor neplăcute în habitaclu.

Acest lucru poate fi important pentru persoanele alergice sau pentru cei care conduc mult prin orașe aglomerate. Potrivit Zena, cantitatea de particule nocive din interiorul mașinii poate fi redusă în acest fel cu aproximativ 20%.

Recircularea nu înlocuiește însă un filtru de habitaclu curat și nici întreținerea sistemului de climatizare. Este doar o funcție care ajută în anumite momente, dacă este folosită corect.

De ce nu trebuie ținută pornită continuu

Recircularea aerului nu trebuie folosită fără pauză, mai ales la drum lung. Într-un spațiu închis, pasagerii expiră dioxid de carbon, iar dacă aerul proaspăt nu intră deloc în cabină, concentrația de CO2 poate crește treptat. Nivelurile ridicate de dioxid de carbon pot duce la oboseală, somnolență, dureri de cap și scăderea atenției. Pentru șofer, acest lucru poate deveni periculos, mai ales pe autostradă sau în timpul călătoriilor lungi.

De aceea, recircularea trebuie oprită periodic, pentru ca în mașină să intre aer proaspăt. Varianta sigură este să o folosești mai ales la început, când vrei să răcești rapid habitaclul, apoi să permiți sistemului să aducă aer din exterior.

Cât de rece trebuie să fie în mașină

O altă greșeală frecventă este setarea aerului condiționat la o temperatură mult prea mică față de cea de afară. Pe caniculă, tentația este să cobori rapid temperatura din mașină, dar diferența prea mare poate fi greu de suportat pentru organism.

Experții citați de Zena recomandă ca diferența dintre temperatura exterioară și cea din mașină să nu fie exagerată. O diferență de peste șase-opt grade poate fi prea mare, mai ales pentru persoanele sensibile, pentru copii, vârstnici sau oameni cu probleme respiratorii ori cardiovasculare. În loc să setezi aerul condiționat foarte jos, este mai bine să răcești treptat mașina, să folosești recircularea la început și să eviți curentul rece direct spre față.

Aerul rece nu trebuie îndreptat direct spre față

Pe lângă temperatura prea scăzută, direcția jetului de aer contează foarte mult. Aerul rece îndreptat direct spre față poate favoriza dureri de cap, iritații ale ochilor, disconfort la nivelul sinusurilor sau senzația de gât uscat. Este mai bine ca ventilația să fie orientată spre parbriz, lateral sau spre partea superioară a habitaclului, astfel încât aerul rece să circule în mașină fără să lovească direct fața șoferului sau a pasagerilor.

Pentru drumurile scurte prin oraș, uneori nici nu merită să forțezi aerul condiționat la maximum. Până când sistemul ajunge să funcționeze eficient, poți fi deja aproape de destinație. În aceste cazuri, ajută mai mult să parchezi la umbră, să folosești parasolar și să aerisești mașina înainte de plecare.

De ce trebuie curățat sistemul de aer condiționat

Aerul condiționat ajută mult vara, dar poate deveni o problemă dacă sistemul nu este curățat. În instalație se pot acumula praf, mucegai, bacterii și alergeni, mai ales dacă filtrul de habitaclu nu este schimbat la timp. Potrivit sursei citate, curățarea sistemului este recomandată periodic, iar mulți specialiști spun că instalația ar trebui verificată cel puțin o dată la doi ani. În zone cu praf, polen sau folosire intensă, o curățare sezonieră poate fi utilă.

Un sistem neîntreținut poate agrava simptomele persoanelor alergice sau ale celor cu probleme respiratorii. În schimb, un aer condiționat curat și funcțional poate ajuta la reducerea disconfortului produs de polen, praf și aerul foarte cald.

Butonul de recirculare nu este un detaliu decorativ de pe bord. Folosit corect, poate răci mașina mai repede, poate reduce mirosurile și praful din trafic și poate scădea solicitarea sistemului de climatizare. Folosit continuu, însă, mai ales la drum lung, poate face aerul din habitaclu mai greu de respirat și poate afecta atenția șoferului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE