Actrița a postat mai multe clipuri video, în care a prezentat călătoria lor până în Shanghai, dar și camera de hotel în care s-au cazat. Vedeta se află alături de soțul ei, regizorul Radu Dragomir, și cei doi copii ai lor, Lia și Vlad, în China.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare se vede cum camera pentru care au optat este una de familie, despărțită de un perete.

„Tocmai am ajuns la hotel, ne-am cazat, avem un fel de demi-pensiune aici, adică o să mâncăm ceva, iar apoi o să plecăm în oraș. Momentan, suntem fascinați de cameră. Este superbă”, a spus Dana Rogoz, pe rețelele de socializare.

De asemenea, Dana a postat un mesaj înainte de a pleca în vacanță, în care a dezvăluit care sunt planurile ei și ale familiei, în următoarea perioadă.

În seara aceasta plecăm în……. CHINA! Va fi o aventură, cu siguranță. O să aterizam în Shanghai, unde vom sta câteva zile, apoi vom merge într-o zonă rurală, de munte, iar după la plajă! Deja ne-am prins urechile în toate aplicațiile și VPN-urile pe care a trebuit să le descărcăm, căci Google Maps, WhatsApp, Instagram sau Facebook nu merg în China.

Mă gândisem chiar să pregătesc niște postări care să înceapă cu mesajul: „Dacă vedeți această postare, înseamnă că sunt în China și tot nu am reușit să mă conectez la Instagram…” sau „Dacă vedeți această postare și lucrurile au mers conform planului, am ajuns în orașul…”. Dar n-am apucat să fac nici asta, așa că… rămâneți pe aproape :)

Oricum, presimt că va fi o experiență unică, care ne va obliga să fim conectați și atenți la ce descoperim și simțim. Un adevărat reset, ce să mai!

P.S. Cine a mai călătorit în China, rugăm frumos să ne lase la comentarii orice sfat consideră a fi util. Mulțumiiiiim! Și Crăciun Fericit!”. A scris Dana Rogoz pe contul de socializare.

