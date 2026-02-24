Ce au început românii să o întrebe pe „Ana”

În loc de declarații și obligații fiscale, românii au trimis chatbotului curiozități și glume și să testeze răbdarea inteligenței artificiale.:

„Ana, poți să-mi faci cartofi prăjiți?”

„Ana, ce zodie ești?”

Au existat și mesaje nepotrivite, iar unele au fost trimise direct din conturile SPV, ceea ce înseamnă că identitatea utilizatorilor poate fi cunoscută de instituție.

Pentru a face interacțiunea mai naturală, dezvoltatorii au introdus și câteva răspunsuri fără legătură cu taxele. De exemplu, chatbotul spune că este în zodia Scorpion.

Ce ar trebui să facă, de fapt, „Ana”

Asistentul virtual a fost creat pentru a oferi rapid informații generale despre obligațiile fiscale. În prima etapă poate răspunde la întrebări despre:

veniturile din activități independente

închirierea bunurilor mobile și imobile

verificări în date publice de pe site-ul ANAF.

Inițial, „Ana” a fost disponibilă doar în Spațiul Privat Virtual, iar din februarie poate fi accesată direct pe site-ul instituției. Pe parcurs, chatbot-ul va acoperi o gamă tot mai largă de domenii fiscale, simplificând semnificativ comunicarea între contribuabili și autoritățile fiscale.

„Ana”, parte din digitalizarea ANAF

Chatbotul face parte din proiectul de digitalizare „e-Services ANAF”, inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență. Scopul este ca contribuabilii să obțină mai ușor informațiile fiscale, fără deplasări la ghișeu.

Reprezentanții instituției spun că sistemul este încă în dezvoltare și va deveni mai util pe măsură ce primește mai multe întrebări. Pe scurt, „Ana” a fost creată pentru taxe, dar românii au tratat-o, cel puțin la început, ca pe un chat obișnuit.

