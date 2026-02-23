Un lider PSD propune reducerea numărului de parlamentari la 300: „Începem reforma de sus”

Reforma să înceapă „de sus”

Liderul PSD propune să se înceapă „reforma de sus”.

„Voi propune, în calitate de prim-vicepreşedinte PSD, reducerea numărului de parlamentari. Să începem reforma de sus. Reducem numărul de parlamentari la 300. Vă garantez că PSD va vota această propunere”, a declarat Corneliu Ştefan în cadrul unei emisiuni TV, potrivit unui comunicat citat de News.ro.

Referendumul privind reducerea numărului de parlamentari

În 2009, fostul președinte Traian Băsescu a inițiat un referendum pentru reducerea numărului de parlamentari și pentru trecerea la un Parlament unicameral. Deși validat de Curtea Constituțională, rezultatele – aprobate de peste 80% dintre alegători – nu au fost aplicate.

Corneliu Ştefan s-a referit şi la pachetul de solidaritate propus de PSD.

„În pachetul de solidaritate pe care PSD l-a propus sunt prinse reducerile de taxe pentru persoanele cu dizabilităţi, mame şi veterani de război”, a mai explicat prim-vicepreşedintele PSD.

El a mai adăugat că „Bolojan a înţeles că PSD ţine la măsurile pe care le-am propus în ultima perioadă”.

Liderii coaliției au convenit, luni, ca Executivul să adopte în ședință un amplu pachet de reforme privind administrația centrală și locală, menit să elimine suprapunerile instituționale și să facă mai eficiente procesele interne.

„Scopul reformei este creşterea calităţii actului administrativ şi reducerea costurilor statului. Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administraţiei centrale şi locale”, se mai arată în comunicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE