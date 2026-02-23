Plan experimental pentru reducerea listelor de așteptare: aproape 1.000 de operații programate până în iunie

Președintele Regiunii Puglia, Antonio Decaro, a fost prezent pentru a mulțumi personalului medical implicat.

„Am venit astăzi aici pentru a le mulțumi cadrelor medicale care lucrează duminica. Au fost reorganizate turele pentru a menține deschise sălile de operație, a căror cerere este în continuă creștere, deoarece populația italiană îmbătrânește și, din fericire, crește și speranța de viață. A anticipa o intervenție înseamnă a permite unei persoane să rezolve o problemă concretă care îi afectează calitatea vieții. Este o emoție aparte”, a declarat Decaro.

Planul experimental, lansat la sfârșitul lunii ianuarie, se concentrează pe reducerea listelor de așteptare pentru cataractă, în special pentru pacienții cu priorități U (urgent) și B (scurt). La acel moment, 292 de pacienți așteptau prima intervenție de cataractă. Programul prevede realizarea a 968 de operații până în iunie, ceea ce echivalează cu 48 de ședințe operatorii.

Cerere tot mai mare pentru operațiile de cataractă

Cererea pentru chirurgia cataractei este în creștere, fiind legată de îmbătrânirea populației. „La Policlinica din Bari – explică directorul general Antonio Sanguedolce – cererea pentru intervenții de cataractă este deosebit de semnificativă. În mod obișnuit sunt efectuate în medie aproximativ 500 de proceduri pe lună, un volum de activitate care plasează unitatea printre cele mai productive la nivel regional. Prin acest plan intervenim asupra listelor de așteptare pentru a oferi răspunsuri mai rapide, în special pacienților cu prioritate clinică ridicată, îmbinând adecvarea intervențiilor, calitatea chirurgicală și sustenabilitatea organizatorică, prin extinderea intervalelor operatorii și prin intervenții țintite pentru pacienții fragili”, a explicat acesta.

Președintele Decaro a subliniat necesitatea unor programe specifice pentru chirurgia cataractei. „Cred că pe teme precum chirurgia cataractei trebuie să intervenim cu programe specifice, pe care le analizăm și pe care le vom demara la finalul planului extraordinar”, a adăugat oficialul.

Directorul sanitar Danny Sivo a adresat un mesaj de recunoștință cadrelor medicale care au lucrat duminica, inclusiv medicilor, asistentelor, anesteziștilor, tehnicienilor și personalului de suport. „Disponibilitatea și profesionalismul lor permit consolidarea concretă a planului de reducere a listelor de așteptare”, a concluzionat Sivo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE