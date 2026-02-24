Ayan-Gabriel Vasile, din Mioveni, Argeș, este un băiețel în vârstă de patru ani și jumătate pentru care viitorul, unul încărcat de incertitudini, este strâns legat de sprijinul pe care îl poate primi din partea oamenilor cu suflet și al fundațiilor. Băiețelul poate lupta cu maladia genetică agresivă care îl chinuie de când era bebeluș dacă face transplant cu celule stem, în Slovacia, într-un program medical personalizat care cuprinde minimum trei etape perfuzabile. Pentru asta însă, Ayan are nevoie urgent de 7.000 de euro, costurile următoarelor două etape.

2. Vasile Ayan-Gabriel –Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

„Îi implor pe toți oamenii cu suflet mare să ne ajute cu cât pot! Acest tratament este o șansă uriașă pentru Ayan!”

„După ani de luptă cu boala, Ayan a primit pentru prima oară o șanșă reală, un leac care să-l ajute să ducă o viață mai puțin chinuitoare. E vorba de transplantul cu celule stem ce poate fi făcut la un spital din Slovacia (n.r. – Clinica „Cell Center” din Bratislava – unitate medicală ai căror medici sunt specializați în transplantul cu celule stem). Am început procedura pe 24 ianuarie, cu ajutorul unor donații, dar mai trebuie să facem cel puțin două transplanturi perfuzabile pentru ca rezultatele să se vadă. Am pornit pe un drum la capătul căruia visăm să găsim leacul împotriva bolii care ne chinuie copilașul de când era bebeluș.

De aceea, îi implor pe toți oamenii cu suflet mare să ne ajute cu cât pot pentru a strânge cei 7.000 de euro necesari următoarelor două transplanturi, programate pentru 24 aprilie și, respectiv, pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu ne putem opri… Acest tratament este o șanșă uriașă pentru Ayan… Nu putem să o ratăm… Ayan iubește viața și Dumnezeu, care ne-a călăuzit mereu, îl iubește pe el!”, este apelul disperat pe care Ancuța, mama lui Ayan, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Primele simptome ale bolii au apărut când Ayan avea șase luni și jumătate

Nenorocirea s-a abătut asupra lui Ayan, aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România, pe când băiețelul trecuse de primele șase luni de viață. Dintr-odată, după un episod de varicelă din care a ieșit cu bine, bebelușul a dat semne că ceva este în neregulă, că ceva se întâmplă în organismul lui. Gângurelile au început să dispară, statul în funduleț era din ce în ce mai dificil pentru copilaș, iar mișcarea mânuțelor și a piciorușelor nu mai era una normală, specifică vârstei.

Suficiente motive de îngrijorare pentru Ancuța și Leontin Vasile ca să-l ducă pe Ayan la medici. Un prim pas, ce avea să se dovedească începutul unui coșmar în care băiețelul este și acum captiv, l-au făcut la medicul pediatru. A urmat un specialist în neurologie, însă nimeni nu se încumeta să pună vreun diagnostic, motivând că nu sunt semne de îngrijorare.

Mai bine de un an de incertitudini

Incertitudinea a durat mai bine de un an, timp în care copilașul a trecut prin tot felul de terapii, zeci, poate sute de ore în care a exersat tehnici medicale asistat de terapeuți. Abia după mai multe seturi de analize, teste genetice și investigații computerizate (CT, RMN), Ayan a fost diagnosticat cu malformații cerebrale congenitale, tulburare globală a dezvoltării și leucodistrofie, atrofie de ganglioni bazali și cerebel din cauze genetice (mutații genetice de tubulinopatie – tubb4A), dar și cu microcefalie.

Un verdict fără echivoc, care a înghețat sufletele părinților. O veste cumplită care a căzut peste ei precum ghilotina peste gâtul unui condamnat. Bieții oameni au căutat atunci ajutor oriunde au crezut că pot găsi leacul împotriva cumplitei maladii care se cuibărise, ca de nicăieri, în trupul copilașului lor. Spitale din Austria, Turcia, Serbia și Panama, unde, disperați, au trimis dosarul medical al băiețelului, i-au refuzat, pentru că Ayan avea la acel moment sub zece kilograme.

5. Vasile Ayan-Gabriel – la terapie –Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

„Vă rugăm să fiți alături de Ayan!”

De curând, specialiștii de la Clinica Cell Center din Bratislava l-au primit pe Ayan în programul lor (n.r. – între timp, micuțul a depășit „granița” celor zece kilograme) și chiar au efectuat, la data de 24 ianuarie, o primă etapă a transplantului cu celule stem. Un tratament ce i-a fost administrat prin perfuzie. Însă aceasta este doar prima procedură a tratamentului personalizat care este prognozat de medicii slovaci să se deruleze în mai multe etape, în funcție de cum va răspunde organismul băiețelului.

„Ayan este ceva mai bine. Mișcă mâinile și picioarele, are un pic de forță cât să ne tragă de păr sau să mute jucăriile dintr-o mână în alta. Din păcate, mănâncă doar pasat sau alimente și fructe foarte moi din cauza faptului că mușchii masticatori i-au fost afectați… Nu merge, dar e atent la noi, ne înțelege. După cea de-a treia etapă a tratamentului, copilașul nostru va fi evaluat și, în funcție de rezutatele analizelor și ale testelor, medicii slovaci vor lua decizii pentru viitor. Următoarele două proceduri sunt foarte importante pentru Ayan. În funcție de rezultatele testelor de evaluare, specialiștii slovaci vor stabili programul medical următor. Vă rugăm să fiți alături de Ayan!”, este mesajul mamei copilașului suferind pentru toți aceia care îl pot ajuta pe Ayan.

Cei care doresc să îl ajute pe Ayan o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «AYAN» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 14 ani la rubrica AJUTA COPIII

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
17.400 de profesori și-au pierdut locurile de muncă în primele șase luni de mandat al Guvernului condus de Ilie Bolojan

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Să vezi și să nu crezi! La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
Să vezi și să nu crezi! La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
Elle.ro
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
gsp
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
GSP.RO
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
Lindsey Vonn, detalii înfiorătoare după externarea din spital: „Sunt în scaun cu rotile, complet imobilizată. Totul a început să moară!”
GSP.RO
Lindsey Vonn, detalii înfiorătoare după externarea din spital: „Sunt în scaun cu rotile, complet imobilizată. Totul a început să moară!”
Parteneri
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

Românii au intrat pe chatul ANAF și au întrebat de toate, despre taxe mai puțin: „Ana, poți să-mi faci cartofi prăjiți?”
Știri România 09:00
Românii au intrat pe chatul ANAF și au întrebat de toate, despre taxe mai puțin: „Ana, poți să-mi faci cartofi prăjiți?”
Ajutorul oferit de România Ucrainei în cei patru ani de război cu Rusia
Analiză
Știri România 09:00
Ajutorul oferit de România Ucrainei în cei patru ani de război cu Rusia
Parteneri
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul.ro
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre somitățile medicinei mondiale”
Fanatik.ro
Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre somitățile medicinei mondiale”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Elle.ro
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare”
Stiri Mondene 23 feb.
Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare”
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Stiri Mondene 23 feb.
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
ObservatorNews.ro
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Libertateapentrufemei.ro
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Parteneri
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
GSP.ro
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
Mediafax.ro
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct la TV. Cristian Preda: „Asta e situațiunea, au ajuns o povară aceste diplome”
Politică 08:48
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct la TV. Cristian Preda: „Asta e situațiunea, au ajuns o povară aceste diplome”
Un lider PSD propune reducerea numărului de parlamentari la 300: „Începem reforma de sus”
Politică 23 feb.
Un lider PSD propune reducerea numărului de parlamentari la 300: „Începem reforma de sus”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Asta e pofta ce-a poftit! Ordinul pe care Gigi Becali l-a dat la FCSB după 4-1 cu Metaloglobus: „Jucătorii să facă asta! Eu sunt patronul”
Fanatik.ro
Asta e pofta ce-a poftit! Ordinul pe care Gigi Becali l-a dat la FCSB după 4-1 cu Metaloglobus: „Jucătorii să facă asta! Eu sunt patronul”
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC
Spotmedia.ro
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC