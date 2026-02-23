Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare”

Unul dintre participanții la audiții dornic să-i cucerească pe Chefi cu un preparat inedit este Alex Dodoaia, un concurent care în prezent lucrează la un hotel bucureștean de top, după o carieră de zece ani în bucătăriile din Anglia.

”Am lucrat ca Chef de partie la LEnclume, renumitul restaurant londonez cu trei stele Michelin al lui Simon Rogan”, a povestit Alex. Celebrul Chef britanic este un pionier al mișcării farm to table, conexiunea profundă cu natura fiind baza bucătăriei sale.

”Acolo aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare pentru tasting menu, la prânz și cină. Ne trezeam în fiecare zi la 6:30 dimineața, mergeam în grădina restaurantului, culegeam totul proaspăt, trebuia apoi să preparăm totul până la ora 12. Lucram câte 16-17 ore pe zi. Eram foarte obosit, dar în fiecare zi mă trezeam cu energia gândului că vreau să ajung cineva în meseria asta.

După această experiență, am preluat un hotel, unde ca Chef am obținut două rozete după un an de zile”, le-a dezvăluit Alex juraților. Hotărât să-i impresioneze pe Chefi, Alex va pregăti în audiții un preparat neobișnuit – dar oare decizia lui a fost una inspirată? Despre ce preparat este vorba, întreaga poveste a lui Alex Dodoaia și reacția juraților urmează în noul sezon Chefi la cuțite, difuzat la Antena 1 și AntenaPLAY 2 martie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.

