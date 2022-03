În prezent, Carmen Brumă, în vârstă de 44 de ani, are o siluetă de invidiat. Ea este adepta unui stil de viață sănătos și îi încurajează și pe cei din jurul său să facă la fel. Partenera lui Mircea Badea a ajutat multe persoane să scape de kilogramele în plus cu dietele făcute de ea.

Carmen Brumă nu a arătat întotdeauna așa. La doar 16 ani, mai exact în anul 1993, vedeta cântărea 86 de kilograme. Ea se refugiase în mâncare după ce s-a mutat la Moscova. Și-a dat seama că trebuie să facă o schimbare imediat când a încercat să se îmbrace cu o pereche de blugi, care i-au intrat doar până la genunchi.

„Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiam că este depresie. M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi”, spunea Carmen Brumă în urmă cu ceva timp.

La început s-a înfometat pentru a scăpa de kilogramele în plus, apoi și-a dat seama că face cea mai mare greșeală. Mai târziu, Carmen Brumă a reușit să aibă o siluetă de invidiat slăbind în mod natural peste 30 de kilograme. Partenera lui Mircea Badea mergea regulat la sală și nu mai mâncase cartofi prăjiți de aproape 10 ani.

Carmen Brumă la „Hello Chef”

Începând din acest sezon, Carmen Brumă, autor programe de slăbit, se va alătura proiectului „Hello Chef” şi le va împărtăşi telespectatorilor sfaturi pentru a slăbi sănătos: „Emisiunea aceasta este reţeta perfectă pentru relaxare, din punctul meu de vedere, mâncare bună, decor prietenos, invitaţi carismatici, informaţii despre alimentaţia sănătoasă, dar şi ponturi de gătit, plus o echipă chef Blenche – Brumă cu care sigur nu vă veţi plictisi!”.

