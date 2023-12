Casa Andreei Mantea are un living cu bucătărie deschisă, un dormitor decorat elegant și o baie spațioasă, printre altele.

Andreea Mantea și-a decorat casa modern în bucătărie și living și clasic în dormitor, unde a optat pentru tapet cu imprimeu, mobilier alb cu detalii aurii și pat cu baldachin. Bucătăria Andreei Mantea este spațioasă și utilată cu aparatură modernă. Zona de luat masa este rustică, iar pe holul de la intrare vedeta are și un dressing cu uși cu oglinzi.

Locuința Andreei Mantea este practică și plină de plante și flori. În ultimii ani, este posibil ca vila vedetei să fi fost redecorată, potrivit UNICA!

Ce relație are cu fiul ei de 8 ani

Andreea Mantea locuiește cu fiul ei, David, pe care îl are din fosta ei relație cu luptătorul profesionist de MMA și Jiu Jitsu Cristi Mitrea (41 de ani).

„Am senzația, nu că e al meu, dar am senzația că este un copil extraordinar de bun. El nu pleacă la joacă, la plimbare, dacă știe că nu și-a terminat ce avea de terminat. Este foarte conștiincios, este foarte muncitor.

Nu-l stresez, nu-l cert, nu-l bat la cap. Nu sunt genul acela de mamă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt pusă în situația asta. Nu mă bag, nu intervin absolut deloc. Sunt măgulită când îl văd cum se comportă, ce responsabilitate are”, declara Andreea Mantea în urmă cu puțin timp, pentru UNICA.ro.

Andreea Mantea parcurge o perioadă din viață în care fiul ei și cariera sunt pe primul loc. Deși spune că iubește cu foc și patimă, vedeta Kanal D nu este în căutarea unei relații în acest moment.

„Mi-am propus să mă dedic fiului meu pentru că este atât de frumos. Am mai auzit fel și fel de oameni care-mi spun că nu fac bine, că o să mi se ducă anii ăștia și că o să-mi pară rău, că n-o să mă mai întâlnesc cu ei.

Nu, n-o să mă mai întâlnesc cu anii ăștia pe care-i are fi-miu. Eu de iubit am iubit, de distrat m-am distrat. Consider că am fost foarte liberă și foarte fericită”, a mai spus Andreea pentru sursa citată.

