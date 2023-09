Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au hotărât să își vândă casa în care locuiesc alături de copiii, pentru că își doresc o locuință mult mai spațioasă. Vila a fost renovată în ultimii doi ani și arată foarte bine.

„Prieteni, astăzi vă prezint o parte din casa noastră pe care am scos-o la vânzare. Nu pot să prezint casa într-un singur video, așa că astăzi vă prezint livingul și bucătăria. Acesta este livingul nostru. A fost renovat acum un an și jumătate, conform designerului, adică nu a fost făcut așa de capul nostru. Se și vede.

A fost un proiect realizat de designer și amenajat cu acesta. (…) Toate detaliile sunt foarte bine incluse în peisaj. Bun, ce vreau să vă spun este că, din zona de living se intră în zona de bucătărie. Bucătărie care în primii ani am lăsat-o open space, însă mai târziu am închis-o în sticlă. (…)

Bucătăria am renovat-o tot de curând. Vedeți că tot de designer este făcut tot. Vreau să vă spun că, gresia, este deosebită. Faianța la fel. Am investit ceva în bucătărie, iar aparatura este toată de ultimă generație. (…) Sunt foarte multe detalii pe care aș putea să le dau, dar ne trebuie foarte, foarte mult timp și se face un film foarte, foarte lung. Deci asta este zona de bucătărie, living și dining. A noastră casă, aceasta pe care o scoatem la vânzare, are 196 de m2 utili, este în duplex și accesul din DN1 este foarte ușor de făcut și nu este departe. Este localizată în Otopeni”, a spus Cristina Șișcanu, într-un videoclip publicat pe pagina sa personală de Facebook, potrivit Click!.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu vor o casă mai mare

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au de gând să vândă casa complet mobilată și echipată, nu vor lua cu ei decat hainele și actele, bunurile personale. „Oricum nu luăm nimic din casă, doar lucrurile personale: haine, acte, cam astea. În rest, nimic, mai ales că în ultimii doi ani am tot renovat prin ea: și baia de jos, și bucătăria este nou-nouță, după ultimele standarde moderne, camera de jos. care-i camera lui Filip, am eu dressingul meu care este făcut dintr-o mobilă așa, deosebită, livingul l-ați văzut, că m-ați tot întrebat.

În fine, ideea este că ne-am hotărât și ne vom ocupa în perioada următoare de vânzarea casei”, a fost mesajul transmis de Cristina Șișcanu.

Într-un clip video postat pe rețelele de socializare, Cristina Șișcanu le-a mărturisit fanilor ei că locuința în care stă acum, deși e modernă și spațioasă, nu mai e suficientă pentru familia lor. Renovată în urmă cu doi ani de zile, casa are băi mari, multe spații de depozitare, chiar și o mică grădină.

„Ne vindem casa în care stăm pentru că vrem să ne mutăm în una care să fie un pic mai mare decât asta. Și asta e destul de spațioasă, luminoasă, cu camere mari, cu băi mari, cu spații de depozitare multe, însă nevoile noastre cer o casă un pic mai mare, și ne-am hotărât”, a transmis vedeta, care vrea neapărat o casă mai mare.

