Cum arată Celia la o săptămână după ce a născut. „Recunosc, a fost greuț tare zilele acestea”

„Cea mai fericită dintre pământeni vă salută!!! Da, azi se împlinesc 7 zile de când sunt acasă cu toată familia mea! Recunosc, a fost greuț tare zilele acestea însă e incredibil cum primim putere când ne privim puiuții, cum simțim ca putem chiar și sa mișcam munții numai sa știm ca le e bine.

Orice greu și orice durere pier în fața zâmbetului lor…. și da, deși nu e ușor simti o mare binecuvântate în fiecare clipa ! Mulțumesc din suflet tuturor pentru minunatele mesaje și gânduri bune! Vă doresc tot ce e mai bun și eu.

Am tot primit mesaje și am fost întrebata de unde am achiziționat toate acele lucrușoarele minunate cu care am decorat camera fetiței mele, sunt produse in România de niște oameni minunați și le găsiți aici”, a scris Celia pe contul de socializare.

