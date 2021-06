A cochetat cu televiziunea, chiar și cu muzica și de ceva timp se dedică rețelelor de socializare, în special Instagramului. David Pușcaș este foarte activ acolo, postează des fotografii sau clipuri video din viața lui de zi cu zi.

A atras atenția recent cu o serie de fotografii. David Pușcaș apare în câteva imagini machiat intens la ochi, are chiar și buzele rujate. În sprânceana stângă are un piercing, dar și un cercel în ureche. Se poate observa că și unghiile le are făcute cu negru.

Într-o altă postare de pe Instagram, David Pușcaș apare îmbrăcat într-o jachetă de blugi, iar în picioare are papuci cu toc. Este și accesorizat, pe cap are o pălărie albastră asortată cu o geantă de aceeași culoare.

În aprilie 2021, David Pușcaș a transmis un mesaj disperat. „Nu am o familie căreia să îi pese”. În ultimii ani, Luminița Anghel și fiul ei nu au mai vorbit, iar acesta abia se descurcă financiar și locuiește într-o garsonieră cu chirie.

De-a lungul anilor, David a recunoscut că i-a făcut mari neplăceri mamei sale, ba chiar i-a cerut iertate, i-a declarat că o iubește și i-a promis că se va maturiza.

David Pușcaș are 22 de ani și este fiul adoptat de Luminița Anghel și fostul soț, Marcel Pușcaș.



