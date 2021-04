Acum, David a postat un mesaj pe contul de socializare, în care cere ajutorul prietenilor, într-o problemă pe care nu știe cum să o rezolve.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am și eu mică problemă și doresc să mă sfătuiesc cu voi, prietenii mei de pe Facebook.

Acum câteva luni buletinul meu a fost pierdut unde eram în spațiu la niște cunoștințe vechi, foști prieteni de familie ai mamei whatever.

Acum am buletin provizoriu, dar nu prea este ok cu el și îmi doresc un buletin normal, dar ghinionul este că nu am o familie căreia să-i pese și întrebarea mea este ce fac în această situație dacă eu nu am pe nimeni să mă ia în spațiu?”, a scris David Pușcaș pe Facebook.

Citeşte şi:

Mesajul managerului Spitalului Cernavodă în valul trei al pandemiei: „Aveţi termen 24 de ore ca pisica pe care o hrăniţi să nu mai existe în incinta CPU”

Directorul de imagine din „Închisoarea îngerilor”, „Skyfall” și „Sicario”, către regizorul „Colectiv”: „E atât de frumos ceea ce ai reușit!”

Beatrice Mahler: Cred că sunt mai multe cazuri de COVID-19 decât cele raportate. Cred că sunt 20.000 pe zi

PARTENERI - GSP.RO Schimbări suspecte în piața „păcănelelor”! Un Ordin dat peste noapte a băgat industria în vrie! Cine câștigă de pe urma deciziei

Playtech.ro ȘOCANT! Florin Ristei, derapaj GRAV la adresa Ramonei Olaru la Neatza. Răzvan Simion a intervenit prompt

Observatornews.ro Ultimele ore ale bărbatului ucis în scara blocului, la Brașov. Iulian a sfârșit înjunghiat după ce a chemat acasă o fată cunoscută pe Internet

HOROSCOP Horoscop 13 aprilie 2021. Berbecii au nevoie de revigorare pentru a-și debloca propriile gânduri

Știrileprotv.ro Discuţia integrală dintre Paula Herlo şi Ludovic Orban: „Nu sunt obligat să vorbesc, să mă luaţi la întrebări”

Telekomsport INCREDIBIL | Sergiu i-a cerut lui Cătălin Moroşanu să-i cumpere o altă casă. Cum a reacţionat sportivul când a auzit

PUBLICITATE 12 țări în care poți merge în vacanță, dar și să muncești 'de acasă' (PUBLICITATE)