Cântăreața care a împlinit în luna februarie 40 de ani se mândrește cu formele sale și nu se ferește să le arate. Pe Instagram, acolo unde e urmărită de aproape trei milioane de fani a postat câteva fotografii cu ea, cu felul în care s-a distrat în weekendul care a trecut.

Delia și-a petrecut ziua pe terasa apartamentului săi din București. Are și o piscină foarte spațioasă, dar și o saltea specială în care poate sări. Acolo a fost surprinsă, chiar într-un costum de baie din două piese. Articolul vestimentar i-a pus în evidență silueta, în imagini se poate observa că are un corp tonifiat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Acum un an de zile, Delia a explicat cum se menține în formă. „Nu sunt adepta unui regim de slăbire, fac sport zilnic, mănânc tot ce îmi doresc, dar nu în cantități mari, încerc să nu exagerez”, a declarat jurata de la Antena 1 într-un interviu acordat revistei VIVA.

După cum a și declarat, Delia nu este adepta dietelor. „Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire.

M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând”, povestea în urmă cu ceva vreme Delia.

GSP.RO S-a lăsat de tenis și apare în filme pentru adulți. Fostul număr 39 WTA a surprins pe toată lumea

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Lovitură dură pentru Rusia! Putin va înnebuni de nervi!

Observatornews.ro Tragedie la SAGA: Bogdan, un tânăr de 25 de ani, a murit sub ochii prietenilor. O supradoză de droguri i-ar fi fost fatală

HOROSCOP Horoscop 6 iunie 2022. Taurii trebuie să țină cont de propriile gânduri, cele care îi îndeamnă să refuze orice beneficiu necurat

Știrileprotv.ro A murit Alec John Such, fostul basist al trupei Bon Jovi. Prima reacție a lui Jon Bon Jovi

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. Minunea Adinei, apărută după ce s-a chinuit 6 ani să devină mamă

PUBLICITATE Cum își aleg hainele Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia