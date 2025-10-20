„Azi Amira a spus mama. Nu sunt fericită doar pentru că a spus primul ei cuvânt, ci pentru că o văd crescând frumos, veselă și plină de lumină. E un suflet minunat, și sunt recunoscătoare că sunt mama ei”, a scris Larisa Iordache pe contul de socializare.

Botezul a avut loc în luna iunie într-o biserică aleasă cu atenție, iar evenimentul a fost gândit în cele mai mici detalii. Părinții Amirei s-au ținut de cuvând și au ales vestimentația cu tematică. Atât ei, cât și Amira au purtat haine roz, restul invitaților alegând albul.

Recent, fosta gimnastă a vorbit despre provocările vieții de părinte, dar și cum este acest capitol pentru ea și partenerul său de viață. Mai mult, Larisa a postat imagini cu micuța ei pe conturile de socializare, iar prietenii virtuali au fost cuceriți de frumusețea Amirei. „Ea devine din ce în ce mai activă și necesită mai multă atenție.

Cred că asta ne obosește mai tare, dar când ne punem seara în pat, suntem supermulțumiți, atât eu, cât și Cristian și chiar vorbim despre chestia asta. Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind.(…) Noi avem noroc pentru că este un copil foarte empatic. Indiferent cu cine stă, ea stă, nu are nicio problemă. Pot să mă întâlnesc cu orice prietenă.(…) Este foarte sociabilă”, a mărturisit Larisa Iordache pentru un show TV.

