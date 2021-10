Cum arată iubita lui Codin Maticiuc în costum de baie. Ana Pandeli face sport și de patru ori pe zi

Nu acordă interviuri, nu merge la diferite posturi de televiziune și foarte rar postează imagini pe Instagram, acolo unde are puțin peste 30.000 de urmăritori. Ana Pandeli e femeia care îl face fericit pe Codin Maticiuc. Înainte să îl cunoască, aceasta a devenit mamă, are un băiețel.

În 2019, ea a devenit mamă pentru a doua oară, a născut-o pe Smaranda, fiica ei și a lui Codin. E mamă full-time, dar îmi face mereu timp și pentru ea, pentru pasiunile ei. Ana Pandeli face foarte mult sport și lucrul acesta se poate observa imediat după ce intri pe contul ei de Instagram.

Partenera lui Codin Maticiuc pozează des în costum de baie, așa își expune silueta perfectă. Are un corp armonios, abdomen tonifiat, picioare ferme, nu pare că ar fi născut de două ori.

Ana Pandeli, pasionată de sport și de traseele montane

Recent, Codin Maticiuc a făcut dezvăluiri despre Ana Pandeli, partenera lui. El le-a explicat pe larg fanilor săi de pe rețelele de socializare că Ana Pandeli, iubita și mama fetiței lui, e pasionată de sport. „Stați să vă explic. Femeia e obsedată de sport. Efectiv face și patru antrenamente pe zi. Ea nu recunoaște, zice că face trei. Sală la greu, padel și spinning, pe astea le numără și ea.

Ei, pe lângă astea trei ea mai face așa, «de plictiseală»: 18 minute de plank (sau cum s-o scrie că eu nici de scris nu mă pricep, darămite să-l fac). 18 minute încontinuu?!? Întrebați orice om normal la cap, ăsta se pune cât un antrenament întreg. În fine, începeți să înțelegeți că am dreptate când o fac nebună, dar nu am terminat”, a mai adăugat el în mediul online.

Ana Pandeli nu s-a oprit aici, aceasta e pasionată de expediții prin munți. Multe vârfuri muntoase a cucerit în România, acum merge în străinătate. „Ea face trasee prin munți, pe ai noștri i-a terminat deja. Am fost și eu o dată sau de două ori pe niște trasee mai ușoare, pe care oricum mi-am blestemat soarta, în timp ce ea alerga în jurul meu, ca să facă mai multă mișcare. De ce? Pentru că e nebună.

Cum a terminat ea munții de la noi, acum două săptămâni a plecat în Tanzania (Africa) să urce pe Kilimanjaro (5.895 de metri). Nu s-a dus și ea pe Mont Blanc de exemplu (4.800 de metri). De ce? Știți deja. Pentru că e nebună”, a scris pe Instagram acum câteva săptămâni Codin Maticiuc.

