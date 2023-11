Cum arată Julia Chelaru după ce a slăbit și ce decizie importantă a luat. „O să vedeți și voi rezultatele”

„Da am început sala. Momentan nu se văd rezultate spectaculoase că nu am mai mult de două săptămâni.

Merg și fac sport când nu am spectacole, mă duc la o sală de sport de lângă mine, instructorul care se ocupă de mine este foarte bun pentru că el chiar știe ce să facă având în vedere că nu trebuie să mai folosesc foarte mult aparatele de forță cum făceam înainte din cauză că am avut când eram mai mică o ruptură de mușchi după ce am făcut spate cu 70 de kilograme. Am rămas de atunci puțin cu o teamă.

Chiar vreau să am rezultate bune până la vară, să devin o bombă sexy. O să mă țin de treabă și o să vedeți și voi rezultatele”, a declarat Julia pentru Click!

„Kilogramele de care o să scap vreau să se transforme în ceva frumos”

Julia nu vrea să fie prea slabă, așa că nu are prea multe kilograme de dat jos. „Este normal că trebuie să ții dieta sub control… că mai scap pe la un spectacol și mănânc ceva bun de pe masă… asta este… se mai întâmplă la fiecare. Nu poți să mănânci de toate și să faci sport că nu se potrivește. Eu sunt foarte mulțumită de corpul meu pe care îl am acum. Nu vreau să fiu slabă, mie îmi plac femeile cu forme și vreau să fiu o femeie cu forme, dar tonifiată.

Iar ca număr de kilograme eu nu mă pricep la asta, este în funcție de organism. Important este ca atunci când te uiți în oglindă să îți placă de tine cum arăți.

Dar pot spune că vreau în jur de cinci-șase kilograme cam pe acolo. Kilogramele de care o să scap vreau să se transforme în ceva frumos în așa fel încât corpul să fie armonios”.

Julia Chelaru a spus ce intervenții estetice și-a făcut

Julia Chelaru, în vârstă de 45 de ani, a recunoscut că a apelat la medicul estetician și a spus ce intervenții și-a făcut. Artista nu este de acord cu transformările foarte mari.

Cântăreața recunoaște că are mai multe intervenții estetice. Julia și-a modificat buzele și a apelat la injecțiile cu botox.

„Eu am apărut și pe la TV, la anumiți doctori. Nu pot minți poporul cu televizorul, că nu mi-am mai făcut câte ceva… Dar mi-am făcut doar contur de buze, pentru că totdeauna le-am avut mai cărnoase. Mi-am mai făcut un botox, un cearcăn… lucruri de acest gen. În ziua de azi, să mergi la medicul estetician e ca și când te-ai duce la dentist. Așa sunt acum. Și nu e ceva ieșit din comun”, a spus vedeta.

