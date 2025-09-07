Sezonul 9 „Insula Iubirii” s-a încheiat cu numeroase surprize și răsturnări de situație, iar printre cele mai controversate povești s-a numărat cea a cuplului format din Andrei Lemnaru și Ella Vișan. Cei doi au venit în Thailanda cu o relație de lungă durată și cu planuri de căsătorie în septembrie 2025, dar au plecat separat, după ce Ella a picat testul fidelității.

În primele episoade, telespectatorii au putut vedea imaginile cu rochia de mireasă pe care Ella urma să o poarte la nuntă. Aceasta fusese deja cumpărată, la fel ca și costumul de ginere al lui Andrei. Totuși, visul celor doi s-a destrămat rapid după ce Ella s-a apropiat de ispita Teo și a ales să plece din Thailanda alături de el.

Chiar dacă relația cu ispita nu a durat, drumul sentimental al Ellei și al lui Andrei a luat o turnură definitivă. Deși încrezători la început că nimic nu le poate zdruncina iubirea, experiența „Insula Iubirii” le-a arătat contrariul, iar planurile de nuntă au rămas doar o amintire.

Teo nu a fost îndrăgostit de Ella la Insula iubirii

În final, bonfire-ul dintre Ella și Andrei s-a încheiat cu despărțire, așa cum fanii se așteptau. Blondina a părăsit insula împreună cu Teo, în timp ce Andrei a plecat alături de ispita Andrușca. Însă adevărul a ieșit la iveală după terminarea filmărilor: Teo a recunoscut că nu a fost îndrăgostit de Ella și că ea știa acest lucru.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. – la Insula Iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează”, a spus Teo la Un Show Păcătos.

Relația lor s-a sfârșit rapid, iar în prezent, Teo a trecut peste experiența de pe insulă și se iubește cu o brunetă cunoscută. Astfel, aventura romantică a lui Teo și a Ellei rămâne un capitol controversat, dar încheiat, din „Insula Iubirii” sezonul 9.

