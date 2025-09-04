Finala „Insulei Iubirii” a fost așteptată cu sufletul la gură de fani, mai ales pentru a afla ce decizie va lua Ella Vișan: va pleca singură, alături de Teo sau de Andrei, cel care trebuia să o ducă la altar în doar câteva zile.

Între timp, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Frumușelul show-ului, Teo, pare să fi uitat de povestea cu Ella și… a trecut la brunete. Tânărul a fost surprins în compania Teodorei Bănică, fosta concurentă de la „Casa Iubirii” și actual reporter la emisiunea XNS, moderată de Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri.

Cei doi nu s-au ascuns deloc: au fost fotografiați ținându-se de mână și luând masa împreună într-un restaurant cunoscut din Capitală. Atmosfera relaxată și gesturile tandre dintre ei dau de înțeles că relația este deja una asumată, potrivit cancan.ro.

Dacă la „Insula Iubirii”, Teo și-a pus la încercare calitățile de seducător, se pare că în fața Teodorei și-a cam pierdut armele. În schimb, a câștigat o nouă poveste de iubire, iar bruneta pare să fi cucerit definitiv inima celui care, până nu demult, ispitea cu succes concurentele show-ului.

Ce s-a întâmplat după finală

După experiența din Thailanda, relațiile dintre concurenți și ispitele lor nu au rezistat. Conform a1.ro, Ella și Andrei nu s-au împăcat. Andrei a recunoscut că a avut o cădere nervoasă și că în prezent este singur: „Am luat-o de la zero. Pe primul loc sunt eu și atât”.

Relația cu Andrușca s-a încheiat, iar aceasta a explicat motivele: „Din moment ce stai supărat lângă mine și nu-mi oferi niciun gram de atenție, eu nu pot să trag de tine”.

Nici Ella și Teo nu au rămas împreună. Teo a dezvăluit că o neînțelegere la hotel, după filmări, a dus la ruptura dintre ei. „După ce s-au încheiat filmările, am mers toți cei care am rămas în cuplu la același hotel. Cam de acolo ne-am șicanat noi puțin, pentru că Andrușca era cu Andrei, eu eram cu Ella și eu stăteam retras de Ella din respect pentru Andrei și pentru ea. (…) Ea atunci s-a supărat, a crezut că voiam să se termine acolo tot. A vrut să-și ia bagajul, să meargă la Maria în cameră”, a explicat acesta. Totuși, Teo continuă să o caute pe Ella și speră la o posibilă reconciliere, dar doar dacă aceasta se mută în România.

„Doar eu o caut pe Ella mereu, întreb dacă e bine”, a spus el. Ella a recunoscut că situația dintre ei este complicată: „Teo este un om minunat, dar el știe foarte bine momentul în care m-am supărat un pic pe el”.

În final, ambele cupluri formate pe insulă au ales să meargă pe drumuri separate, prioritizându-și propriile nevoi și dorințe.

