Într-o postare pe Instagram, Alice a anunțat că a intrat în trimestrul al treilea de sarcină și s-a mândrit cu burtica. „Hai că am și poze cu burtica!??? Nu știu cum se face, dar când stau la poze „de gravidă”, reușesc să par mai însărcinată decât sunt la momentul respectiv, iar când e nevoie să ascund, well… mă descurc foarte bine.

Am făcut poze în care nu par însărcinată acum o lună.? Eei, a început trimestrul al treilea și vreau să mă bucur cât mai mult de burtică, de șoldurile pufoase, de gușă, de tot! Bebelușa mea crește și am doar motive de bucurie că pot să am grijă de ea cum trebuie. #goodvibesonly ?”, a transmis ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Primul trimestru mi-a fost greață non-stop”

Alice și Vladimir Drăghia au povestit recent când au aflat că familia lor se va mări. „Eram în Thailanda când am aflat, mi-am făcut un test! (…) Mâncam numai mâncare thailandeză și după ce am aflat, cam la trei zile, s-au instalat grețurile și n-am mai putut să mănânc nimic. Am mâncat doar din meniul pentru copii! (…) A fost foarte diferit față de sarcina cu Zora. Primul trimestru mi-a fost greață non-stop, zi și noapte. Mâncam la 2 noaptea”, a spus soția lui Vladimir Drăghia.

De asemenea, tânăra a mai spus că își dorește ca bebelușul familiei să vină pe lume natural. „Pe Zora am născut-o natural, la 37 de săptămâni, că și-a dorit să vină mai devreme, iar acum aș vrea să nasc tot natural”, a dezvăluit ea.

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia s-au căsătorit în 2018. Au o fetiță împreună, pe Zora, iar în aproximativ trei luni al doilea copil va veni pe lume.

