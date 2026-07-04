Recordurile de temperatură au fost doborâte în Europa din luna iunie

În luna iunie 2026, mai multe țări europene au înregistrat temperaturi record, depășind pragurile istorice cu până la 2-3 grade Celsius. În Germania, serviciul de meteorologie Deutscher Wetterdienst a descris valul de căldură drept „un episod pentru cărțile de istorie”.

Franța și Spania s-au confruntat cu cele mai fierbinți zile de iunie din istorie, atingând temperaturi de peste 40°C.

„Comparativ cu măsurătorile istorice, acest fenomen este extrem de neobișnuit, dar, ca om de știință, nu sunt surprinsă să îl văd… știm că avem o climă în încălzire”, a declarat Sonia Seneviratne, profesor la Institutul pentru Știința Atmosferei și Climei din Zürich, Elveția.

Marea Britanie se va confrunta cu un nou val de caniculă

În Marea Britanie, luna iunie a adus temperaturi extraordinare, culminând cu 37,7°C în Lingwood, Norfolk, conform datelor provizorii. Aceasta a depășit recordul național anterior pentru luna iunie, de 35,6°C, stabilit în 1957 și egalat în 1976.

„Să vedem astfel de temperaturi în iunie, în Marea Britanie, este tulburător”, a spus profesorul Stephen Belcher, șeful științific al Met Office.

De asemenea, Cardiff a înregistrat cea mai caldă noapte de iunie din istoria țării, temperatura minimă neajungând sub 23,5°C în noaptea de 24 spre 25 iunie.

Nopțile tropicale devin noua normalitate

Un fenomen îngrijorător este creșterea numărului de „nopți tropicale”, în care temperatura nu scade sub 20°C. În iunie 2026, majoritatea regiunilor din Anglia și Țara Galilor au experimentat cel puțin o astfel de noapte.

„Ne așteptăm să vedem tot mai multe nopți tropicale pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească”, a explicat profesorul Ed Hawkins de la Universitatea din Reading.

De ce se încălzește Europa mai repede

Europa se confruntă cu o încălzire mai rapidă decât alte regiuni, un fenomen cauzat de topirea zăpezilor și ghețurilor, dar și de scăderea cantității de particule poluante din atmosferă.

Acest lucru permite ca mai multă energie solară să fie absorbită de suprafața Pământului, accentuând încălzirea. În plus, unii cercetători cred că schimbările climatice ar putea modifica tiparele de circulație atmosferică, favorizând apariția unor sisteme de înaltă presiune care determină valuri de căldură.

Valurile de căldură aduc nu doar temperaturi extreme ziua, dar și nopți insuportabile, ceea ce poate afecta grav sănătatea oamenilor.

Umiditatea ridicată sporește dificultatea organismului de a se răcori, iar lipsa răcorii nocturne îngreunează recuperarea corpului. În plus, temperaturile ridicate ale mării, înregistrate în această vară în jurul coastelor Marii Britanii, ar putea prelungi durata valurilor de căldură pe uscat prin reducerea efectului de răcire al brizelor marine.

Care sunt consecințele schimbărilor climatice

Oamenii de știință sunt categorici: schimbările climatice cauzate de activitățile umane au intensificat și au făcut mai probabile fenomenele extreme de căldură.

„Singura modalitate de a explica astfel de valuri puternice de căldură este luarea în considerare a încălzirii pe termen lung”, a declarat Seneviratne pentru sursa citată mai sus.

În plus, profesorul Hawkins avertizează: „Valurile noastre de căldură vor deveni din ce în ce mai fierbinți, până când vom atinge zero emisii globale nete de gaze cu efect de seră și vom stabiliza clima”.

Experții se așteaptă la un viitor tot mai cald

Deși nu toate verile vor fi mai calde decât cele anterioare, trendul general arată o creștere constantă a temperaturilor pe termen lung, mai ales în Europa.

În urmă cu doar câteva decenii, temperaturile de 30°C în iunie erau un fenomen rar în Marea Britanie; acum, acestea au devenit o normă. Cu toate acestea, viitorul pare sumbru, cu temperaturi care ar putea depăși noi limite, dacă nu vor fi luate măsuri urgente pentru a reduce emisiile de carbon și a combate criza climatică globală.