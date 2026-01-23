Anamaria Prodan povestește cum își trăiește viața departe de România, în jungla de la Survivor, acolo unde face echipă cu Raluca Bădulescu și Alex Delea. Impresara a dezvăluit cum își petrece timpul alături de partenerul ei și cât de implicat este acesta în activitățile vedetei.

„Noi suntem împreună de când am venit la Survivor. Ronald e alături de mine, are grijă de mine, face parte din echipa noastră. Mergem și filmăm împreună când avem timp, facem sală împreună. Petrecem fiecare secundă frumos. Ronald se antrenează în fiecare zi”, a spus Anamaria Prodan pentru Spynews.ro.

„La mine a fost și fiul meu, o săptămână. Am mers și am jucat golf în timpul liber. Am mers și am jucat golf împreună, pentru că fiul meu joacă golf, este un împătimit al acestui sport. Deci suntem așa, o familie mare, frumoasă”, a mai zis vedeta.

La 53 de ani, Anamaria Prodan demonstrează că vârsta este doar un număr și că încrederea în sine poate fi cel mai bun „tratament” de înfrumusețare. Impresara se află într-o formă de zile mari și nu se teme să experimenteze, iar schimbările de imagine din ultima perioadă au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor. Dacă unii susțin că arată mai bine ca în tinerețe, alții au pus transformarea spectaculoasă pe seama unor intervenții estetice.

Chiar înainte de plecarea la „Survivor”, Anamaria Prodan a decis să lămurească zvonurile și a vorbit deschis despre noul ei look. Vedeta a negat ferm că ar fi apelat la operații estetice și a explicat care este, de fapt, secretul aspectului său întinerit.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exozomi, la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioară. Dar, cum mi-a spus și ea: «la tine totul vine din interior». În momentul în care îți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.

