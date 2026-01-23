Celebrul bucătar le-a oferit celor din local o seară cu mult gust, dar și cu un vibe ca între prieteni, după ce a lansat un meniu de burgeri gourmet, „The Ultimate Smashed”, gândit și desăvârșit de Florin Dumitrescu după rețeta proprie.

Meniul îmbină gustul clasic al burgerului smashed cu patru combinații surprinzătoare și pline de personalitate, toate după rețeta proprie a chef-ului. În cadrul evenimentului, Florin Dumitrescu a gătit live pentru invitații restaurantului, transformând lansarea într-o experientă culinară completă.

Oaspeții au putut vedea câteva dintre secretele din bucătărie și au fost printre primii care au degustat noii burgeri pe plită încinsă, iar Florin Dumitrescu a apărut la un moment dat pe scenă, abia ieșit din bucătărie și purtând tunica inscripționată cu numele lui.

„Îmi place la nebunie să pornesc de la un gust cunoscut și să-l duc într-o zonă neașteptată. Burgerul smashed este un clasic, dar când vine în combinații cu personalitate și într-o baie de sos Mornay fierbinte, abia atunci vorbim de o experiență gourmet. Noul meniu este exact genul de mâncare pe care l-aș alege eu într-o seară reușită cu prietenii și sper să îi surprindă cum trebuie pe toți cei care îl vor încerca la Hard Rock Cafe”, a spus chef Florin Dumitrescu.

Celebrul bucătar a creat special pentru restaurant nu mai puțin de patru burgeri care vor fi în meniu timp de șase săptămâni: Smashed Philly Truffle (o reinterpretare intensă a unui clasic american, cu sos Mornay infuzat cu trufe), Smashed Levantine Fire (cu influențe din Orientul Mijlociu și note picante de harissa și conopidă murată), Smashed Italiano Vero (cu accente mediteraneene, pesto și mozzarella) și Smashed Cherry Gorgonzola (unde contrastul dulce-sărat dintre gorgonzola și dulceața de vișine definește experiența).

Seara a fost completată de o tombolă specială, în cadrul căreia invitații au putut câștiga una dintre cele două cărți de rețete semnate de Florin Dumitrescu. Momentul-surpriză al evenimentului a fost însă gestul juratului de la MasterChef, care în timp ce se afla pe scenă, îmbrăcat în tunica de bucătar, a anunțat că va achita integral nota uneia dintre mese, prin tragere la sorți, spre entuziasmul celor prezenți.

