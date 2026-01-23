Antal Árpád: „Cei care au plătit deja vor primi înapoi diferența”

Ca urmare a protestelor populației și după organizarea unui forum civic, Primăria Sfântu Gheorghe va modifica hotărârea adoptată în luna decembrie privind stabilirea taxelor și impozitelor locale. Pentru persoanele fizice, impozitele pe locuințe și terenuri vor fi menținute la nivelul minim prevăzut de lege, iar taxele pentru autovehicule vor rămâne la nivelul anului trecut, a anunțat joi primarul Antal Árpád.

Totodată, impozitul pentru autoturismele hibride va fi redus la valoarea minimă permisă de legislație.

Începând din 2026, o reglementare națională introduce principiul „poluatorul plătește”, iar impozitul pentru autovehicule este diferențiat în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică.

Primarul Antal Árpád a mai precizat că modificările vor intra în vigoare începând cu data de 2 februarie și a făcut apel către cetățeni ca, în cazul în care nu și-au achitat încă taxele, să aștepte această dată. „Cei care au plătit deja vor primi înapoi diferența”, a transmis edilul într-o postare publicată pe Facebook.

Contractele pentru garaje vor fi prelungite cu un an, în condițiile din 2025

Antal Árpád a explicat motivele deciziei. „Pentru anul 2026 aveam planuri mari. Credeam că va fi cel mai important an de dezvoltare din istoria orașului. În ultimele zile însă am vorbit cu mulți oameni, le-am ascultat plângerile și temerile și i-am înțeles. A devenit clar că acum nu îi preocupă pe mulți cum va arăta orașul peste cinci sau zece ani, ci cum pot trăi de la o lună la alta”, a scris primarul.

El a adăugat că, în urma acestor discuții, a înțeles că traversăm o perioadă dificilă și „nu este momentul să punem poveri suplimentare pe umerii familiilor”. „Aspectul garajelor nu este cea mai importantă problemă, iar acum nu putem obliga pe nimeni să le renoveze”, a mai spus Antal Árpád.

În ceea ce privește contractele pentru garaje, primarul a anunțat că acestea vor fi prelungite cu un an, în condițiile din 2025. Cele 680 de garaje amplasate pe terenuri din domeniul public și privat al municipiului au generat nemulțumiri majore, după ce inițial s-a propus majorarea taxei de concesiune la 25 de euro pe metru pătrat pe an. Ulterior, autoritățile au revenit asupra deciziei și au stabilit un tarif de 10 euro/mp, condiționat de renovarea garajelor până în luna noiembrie.

Primăria Sfântu Gheorghe renunță la referendum

Majorarea taxelor și impozitelor locale a stârnit un val de nemulțumiri în Sfântu Gheorghe, fiind organizate inclusiv proteste de stradă. La forumul civic organizat luni, primarul a pus parțial responsabilitatea pentru nemulțumiri pe seama partidului maghiar Tisza din Ungaria, dar și a unor actori neprecizați, promițând organizarea unui referendum la începutul lunii martie.

În anunțul făcut joi, primarul Antal Árpád a precizat însă că, în actualul context, organizarea referendumului nu mai este necesară.

Cum arată noul impozit imobiliar în 2026

Impozitul se calculează aplicând o cotă stabilită de consiliul local (între 0,08% și 0,2%) asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă nu este echivalentă cu valoarea de piață, ci se determină conform Codului Fiscal, în funcție de suprafața construită și un cost standard pe metru pătrat.

Valoarea impozabilă este ajustată în funcție de rangul localității și zona în care se află clădirea. De exemplu, într-un municipiu de rang I, zona A, coeficientul poate fi 2,5. Codul Fiscal prevede și reduceri pentru clădirile mai vechi:

50% reducere pentru clădiri mai vechi de 100 de ani

30% reducere pentru clădiri cu vechime între 50 și 100 de ani

10% reducere pentru clădiri cu vechime între 30 și 50 ani

Cum arată noul impozit auto în 2026

Începând cu anul 2026, România va implementa un nou sistem de impozitare pentru autovehicule. Schimbarea va afecta semnificativ modul în care proprietarii de mașini vor plăti taxele, luând în considerare atât capacitatea motorului, cât și nivelul de poluare al vehiculului.

Vehiculele vechi și poluante vor fi supuse unor impozite mai mari, în timp ce mașinile noi cu emisii reduse ar putea beneficia de reduceri fiscale. Această măsură are ca scop încurajarea utilizării de vehicule mai puțin poluante.

Noul sistem de calcul al impozitului auto va include mai multe praguri bazate pe capacitatea cilindrică a motorului: 1.600, 2.000, 2.600 și 3.000 de centimetri cubi. Impozitul va crește gradual pentru fiecare fracțiune de 200 centimetri cubi peste aceste praguri.